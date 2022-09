Londres lanza un plan energético para empresas y limita el precio del gas y luz. 

El nuevo Gobierno británico, encabezado por Liz Truss, pone en marcha una batería de medidas energéticas para hacer frente a la crisis. El Ejecutivo londinense ha establecido un plan de apoyo para los clientes de energía no domésticos (sobre todo empresas, pero también entidades públicas) que pasa por limitar los precios mayoristas en los mercados de la luz y el gas natural, según ha anunciado Londres este miércoles. El límite se aplicará a todos los contratos acordados después del 1 de abril de 2022 y tendrá una duración de seis meses, desde el 1 de octubre al 31 de marzo de 2023. Los usuarios no domésticos no tendrán que realizar ningún trámite para acogerse al descuento.

De esta forma, la factura de la luz y del gas se verá reducida teniendo en consideración un precio máximo en el mercado mayorista de 211 libras (242 euros) por megavatio hora en el caso de la luz, y de 75 libras (86 euros) por MWh en el caso del gas. El Ejecutivo ha indicado que las previsiones de los mercados mayoristas de la luz y el gas para el invierno son de 600 y 180 libras por MWh (688 y 207 euros), respectivamente, por lo que este plan reducirá considerablemente el precio a pagar por los clientes.

Londres ha puesto el ejemplo de un bar que use 4 MWh de electricidad y 16 MWh de gas al mes. Con un contrato firmado en agosto y las previsiones de precios indicadas anteriormente, sus facturas energéticas se situarían en 7.000 libras (8.030 euros) al mes. Sin embargo, con el tope del Gobierno, la factura sería de 3.900 libras (4.474 euros), un 40% menos. Este plan complementa el otro anunciado por el Gobierno recientemente que está dirigido a clientes domésticos, bajo el cual el hogar medio pagará en torno a 2.500 libras (2.868 euros) en facturas energéticas de forma anual durante un máximo de dos años.

La primera ministra ha tomado las riendas del Ejecutivo con la crisis energétic, ha admitido que está dispuesta a ser "impopular" entre los británicos a raíz de las medidas fiscales."Lo importante para mí es que impulsemos la economía, porque eso es lo que en último término nos permitirá tener salarios más altos y traerá más inversiones a pueblos y ciudades de todo el país", declaró la ministra. Recalcó que imponer "impuestos arbitrarios" sobre las compañías eléctricas o mantener un elevado gravamen de sociedades "dañaría las oportunidades" económicas para el Reino Unido.

Este viernes, el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, presentará un programa para abordar la crisis del coste de la vida en el que se prevé que retire límites a las bonificaciones de los banqueros de la City de Londres, cancele las subidas previstas del impuesto de sociedades y elimine gravámenes para sufragar la transición ecológica, entre otras medidas.

La política conservadora recibió el mandato de formar Gobierno por parte de la reina Isabel II el 6 de septiembre, dos días antes de la muerte de la jefa de Estado. Tras el periodo de luto nacional, que ha impedido que su Ejecutivo anunciara medidas durante sus dos primeras semanas en Downing Street, Truss y sus ministros comenzarán en los próximos días a detallar sus planes de Gobierno. Lo hará despues de reunirse este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la Asamblea General de la ONU.