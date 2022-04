Macron habla con Scholz en su primer contacto internacional tras la victoria

El jefe de Estado de Francia, Emmanuel Macron, que este domingo renovó mandato al imponerse de nuevo a la ultraderechista Marine Le Pen, mantuvo con el canciller alemán, Olaf Scholz, su primer contacto internacional tras su triunfo en las urnas. Fuentes del Elíseo informaron de que Scholz le llamó para felicitarle y recalcaron que esta llamada es un reflejo de la amistad franco-alemana.

La primera llamada telefónica de Macron con un mandatario extranjero tras las presidenciales de 2017 también fue con su homóloga alemana, que en aquella fecha era la canciller Angela Merkel. Y como aquel entonces, el dirigente francés volvió a hacer en esta ocasión un guiño a Europa en su primer discurso ante la ciudadanía, que dio en la explanada del Campo de Marte, a la que llegó con el Himno de la Alegría resonando de fondo. Su victoria, dijo, es el triunfo de "un proyecto humanista, ambicioso para la independencia de Francia, para Europa (...), un proyecto social y ecológico basado en el trabajo y en la creación, un proyecto de liberación de las fuerzas académicas, culturales y empresariales".

Recién reelegido presidente de Francia, Emmanuel Macron prometió esta noche "escuchar el silencio de los abstencionistas" y responder a las razones "del enfado" de quienes han apoyado a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, para tratar de restañar las heridas del país. "El enfado que ha llevado a muchos de nuestros compatriotas a votar por la extrema derecha también debe encontrar una respuesta", subrayó Macron en un breve discurso en el Campo de Marte de París, frente a la Torre Eiffel, donde fue recibido por sus seguidores que le jalearon.

Aunque no avanzó qué tipo de respuesta, sí que reconoció que ese voto "obliga a considerar todas las dificultades" y afirmó que será su responsabilidad y la de los que le rodean durante los próximos cinco años. El jefe del Estado también tuvo palabras para los que votaron por él "para oponerse a la extrema derecha". "Este voto me compromete para los próximos años, en particular para respetar las diferencias", aseguró. Más allá de esos mensajes, Macron insistió en que el suyo es el triunfo de "un proyecto humanista, ambicioso para la independencia de nuestro país, para Europa (...), un proyecto social y ecológico basado en el trabajo y en la creación, un proyecto de liberación de las fuerzas académicas, culturales y empresariales".

Insistió en que "no se dejará a nadie en la estacada" y en que habrá que trabajar en favor de la unidad para "ser más felices en Francia y afrontar los desafíos futuros". Avanzó que su nuevo mandato "no será de continuidad" sino que supondrá "la invención colectiva de un método renovado para cinco años mejores al servicio del país, de la juventud". No se olvidó de referirse a la guerra de Ucrania, que "recuerda que atravesamos tiempos trágicos" y consideró que en ese conflicto "Francia tendrá que defender su voz".