Maduro anuncia el racionamiento de la luz mientras sigue la crisis con Guaidó

La crisis se agudiza. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncio este miércoles días de racionamiento para estabilizar el sistema eléctrico nacional tras el incendio que el lunes causó su caída, que atribuyó a un ataque con fusil del que responsabilizó a la oposición y Estados Unidos. "Vamos a pasar días donde vamos a tener que ir a administración de carga consciente, organizada, para estabilizar el sistema hasta que reconstruyamos todo lo que quemaron", indicó Maduro en sus primeras declaraciones sobre el asunto desde que el lunes comenzaron los problemas de suministro en todo el país.

Venezuela pasó un nuevo día de interrupciones de la electricidad en la práctica totalidad del país, después de que el pasado lunes dos apagones dejaran a Venezuela a oscuras y en una situación de la que no ha sido capaz de recuperarse. En una llamada telefónica al canal estatal VTV, Maduro reiteró que esperan restituir el suministro de energía en las próximas horas y estabilizar por completo el fluido en los próximos días.

El líder chavista aseguró que el 80% del país ya cuenta con fluido eléctrico en tanto que las regiones aún a oscuras se ubican especialmente en el occidente del país. "El Sistema Eléctrico Nacional no está robusto como va a estar en los próximos días porque estamos reparando el corazón del sistema", prosiguió, e informó de la aplicación de un nuevo plan de "administración de cargas", racionamiento, del que no ofreció mayores detalles.

Maduro aseguró que el incendio que en la tarde del lunes se generó en el patio de transformadores de la principal central del país, la hidroeléctrica del Guri, "se hizo con fusil desde un área escarpada". "El lugar atacado que fue incendiado es un vital para la transmisión de la electricidad en el país", dijo el gobernante.

"Detrás de esto está la mano de Trump"

Que Venezuela lleve tres días prácticamente paralizada por la falta de energía, sostuvo, "beneficia al imperialismo norteamericano" y a la "derecha diabólica", ambos "detrás de este ataque", que buscaba "provocar un superincendio que nos dejara varias semanas sin luz". "Detrás de esto está la mano de Donald Trump", apuntó.

Maduro señaló que existen pruebas que respaldan su versión, como las balas usadas en la central hidroeléctrica de Guri y que se ha determinado el tipo de fusil de larga distancia empleado "seguramente por un francotirador".

Las investigaciones, dijo, determinarán si hubo complicidad, al preguntarse cómo con "tanta vigilancia" ocurre este tipo de "ataques" dos semanas después de otro similar que dejó sin electricidad al país durante una semana.

La inhabilitación de Guaidó

Mientras, y con la crisis eléctrica en pleno apogeo, Maduro, Venezuela empezó a tomar represalias contra Juan Guaidó semanas después de que fuera reconocido por la comunidad internacional como "presidente encargado". La Contraloría General de la República (CGR) venezolana ha inhabilitado al opositor para ejercer cualquier cargo público durante 15 años, lo que le impediría competir en unas elecciones anticipadas, si finalmente se convocan para resolver la crisis política que sufre el país.

El contralor general, Elvis Amoroso, ha explicado este jueves en rueda de prensa que la decisión se basa en una "auditoria patrimonial" iniciada el pasado 11 de febrero contra Guaidó "por ocultar información en su declaración" y, en concreto, por "recibir fondos no declarados desde el exterior".

Guaidó tardó poco en reaccionar a la decisión del gobierno de Maduro. El líder opositor tildó este jueves de "farsa" la inhabilitación pronunciada y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor. "No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", señaló al recordar Elvis Amoroso fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello.

Guaidó dijo que la inhabilitación "no es lo peligroso de esto, lo peligroso es que siguen atacando a la Presidencia encargada". "Hoy vamos a seguir en las calles implementando nuestra Operación Libertad por el cese de la usurpación", afirmó en alusión a la demanda de la salida de Nicolás Maduro de la presidencia del país.