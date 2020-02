Maduro aviva la polémica Delcy-Ábalos y asegura que lo hablado "es secreto"

Tras las declaraciones poco esclarecedoras del ministro José Luis Ábalos en el Congreso sobre su encuentro con Delcy Rodríguez, número dos de Nicolás Maduro, en el aeropuerto de Barajas, el secretismo sobre por qué se produjo la reunión entre ambos y qué temas se trataron se mantiene, no exento de polémica. Esta vez se ha pronunciado el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien ha asegurado que lo hablado es un "secreto" que Rodríguez no le ha desvelado. "Eso es secreto de Delcy, ella no me ha contado ese secreto, qué hablo con Ábalos", dijo Maduro en un tono aparentemente jocoso durante una rueda de prensa en la que se pronunció por primera vez sobre el caso desde que se conoció el pasado 24 de enero.

Poco después de hacer el comentario, las cámaras de la transmisión oficial mostraron a la vicepresidenta ejecutiva que sonrió ante el comentario de Maduro, quien mantuvo un ambiente distendido durante buena parte de la rueda de prensa. Rodríguez, que no puede pisar suelo de la Unión Europa (UE) por sanciones de Bruselas, se reunió en la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Madrid con Ábalos, hecho que confirmó el Gobierno español después de varias versiones.

Este miércoles, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró en el Congreso de los Diputados que el ministro evitó una "crisis diplomática" al reunirse con Rodríguez, lo que suscitó protestas airadas de la oposición conservadora. "En España han hecho una novela, el 'Delcygate', siempre con la idea de perjudicar a Venezuela, (hay) una campaña permanente en España contra Venezuela", subrayó Maduro en la rueda de prensa. En este sentido, afirmó que Rodríguez "pasó por el aeropuerto de España rumbo a una gira internacional".

Según explicó, llegó al aeropuerto de Madrid y "dejó" allí al ministro venezolano de Turismo, Félix Plasencia, que "estaba invitado a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)". "Nuestro ministro estuvo allí más de una semana, compartió, saludó al rey, compartió con los ministros del Gobierno de España, compartió con los empresarios, muchos empresarios españoles que quieren venir a invertir", apostilló.

Y agregó: "En todo caso nuestra vicepresidenta luego siguió su gira, fue muy exitosa, por algunos países en público y se conoció. En otros fue en silencio a conversar cosas muy interesantes en otros países del mundo. No tiene nada fuera de lo normal".

Finalmente Maduro criticó a la oposición de derechas en España al asegurar que creen que el dictador Francisco Franco "todavía está vivo" y que "ellos son voceros de un Gobierno franquista". "Le digo a la derecha de (los partidos) Vox, del (Partido Popular) PP: calmen los nervios y dejen la persecución contra Venezuela", concluyó.

Maduro contra los países que recibieron a Guaidó

A nivel internacional reiteró que su Gobierno denunció el jueves a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por "crímenes de lesa humanidad", en alusión a las sanciones financieras que Washington ha impuesto. Adelantó que Venezuela presentará testigos ante la CPI para denunciar esas medidas que, asegura, "han dejado ya miles de muertos" por la imposibilidad de la población de acceder a alimentos y medicinas, producto de esta "guerra económica mundial" de EE.UU. contra el país caribeño.

El mandatario venezolano también se ha mostrado crítico contra la gira realizada por Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente encargado del país, y aseguró que en algún momento "llegará" una orden de detención contra él. Al mismo tiempo que señaló que prepara la defensa del país ante supuestos planes bélicos avalados por los mandatarios de Colombia y Brasil, Iván Duque y Jair Bolsonaro.

"El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará", aseguró Maduro. Precisamente, Guaidó volvió este martes a Venezuela tras una gira internacional a pesar de tener una prohibición de salida del país que todavía está vigente y que ya había burlado en 2019.

Maduro se refirió a los diplomáticos extranjeros que acudieron al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, para recibir a Guaidó en su regreso a Venezuela y dijo que su Gobierno está evaluando qué respuesta dar. Pero en especial señaló a uno: "El embajador de Francia (Romain Nadal) se ha inmiscuido otra vez en los asuntos internos de Venezuela", dijo. El mandatario dijo que "evaluará uno por uno" cada caso.

Venezuela exige a Portugal aclarar "irregularidades" en vuelo que usó Guaidó

La gira que ha realizado Guaidó a nivel internacional no solo ha sido polémica por su vuelta a Venezuela. El país ha exigido a las autoridades de Portugal que realicen "una rigurosa investigación" sobre las "graves irregularidades" que pudo haber cometido la aerolínea portuguesa TAP en el vuelo que llevó a Caracas al líder opositor Juan Guaidó. En un comunicado, las autoridades venezolanas expresaron "su condena" a "las graves irregularidades" que, sostienen, cometió TAP en el vuelo que el pasado día 11 usó Guaidó para volver a Venezuela tras una gira internacional de 23 días.

Según el Ejecutivo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, las "irregularidades" que infringió la aerolínea lusa van en contra de las disposiciones en materia de seguridad que fija la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El texto pasa a enumerar las supuestas "irregularidades" que TAP cometió en el referido vuelo y afirma que "se facilitó el abordaje" de Guaidó con "una identidad falsa" y "en claro desapego a las directrices sobre identificación de pasajeros" de la OACI.

Asimismo, las autoridades venezolanas insisten en la versión de que Juan José Márquez, tío de Guaidó, "transportó materiales prohibidos" y "sustancias de naturaleza explosiva", lo que implicaría "una aún más grave violación" a las normas de seguridad de la aviación civil.

Este jueves la Fiscalía imputó a Márquez por el delito de "tráfico ilícito de armas y explosivos", por lo que su abogado defensor, Joel García, tildó la detención de su cliente de "vil y burdo montaje". En el comunicado, el Ejecutivo de Venezuela exigió al de Portugal "las explicaciones correspondientes" y advirtió de que las situaciones denunciadas sólo pudieron ocurrir con "la anuencia de las autoridades policiales de ese país".

Asimismo, Caracas consideró "ligeras y sin fundamento" las declaraciones que ofreció este jueves el ministro portugués de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, en las que afirmó que se cumplieron los protocolos de seguridad en el vuelo de TAP. Venezuela considera que las palabras de Santos Silva pretenden "minimizar tan grave situación" y "desconocer" los riesgos que ello implicó tanto para "la seguridad de los pasajeros", como para "la paz del pueblo venezolano".