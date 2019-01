Maduro rechaza el ultimátum, se niega a convocar elecciones y mantiene la crisis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado el ultimátum dado por la Unión Europea para convocar nuevas elecciones en el país si no quiere que reconozcan al presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario legítimo del país.

"Se han comportado con arrogancia. Nadie puede darnos un ultimátum. Si alguien quiere irse de Venezuela, que se vaya", ha declarado en una entrevista exclusiva a la filial turca de la cadena CNN desde Caracas. "Venezuela no está conectada a Europa. Eso es arrogancia. Las élites europeas no reflejan la opinión de los pueblos europeos", ha añadido.

Mira también España reconocerá a Guaidó en 8 días si no hay elecciones que acaben con la crisis

Sobre la proclamación realizada el pasado miércoles por Guaidó, que se declaró a sí mismo "presidente encargado" del país, Maduro considera que se trató de un acto que "viola todas las leyes y la constitución", y ha dejado en manos del Poder Judicial venezolano cualquier medida al respecto".

"No soy un jurado, no me corresponde a mí decir qué medidas se deben tomar para proteger nuestra constitución y nuestro país. Esta situación se resolverá por la ley, ante el poder judicial", ha declarado.

En la entrevista, Maduro ha confirmado además que la práctica totalidad de diplomáticos estadounidenses cuya expulsión ordenó poco después de la proclamación de Guaidó y del reconocimiento del opositor como presidente del país por parte de la Casa Blanca "ya se han ido excepto un pequeño grupo".

En cualquier caso, Maduro ha asegurado que, como prometió, "la mayoría de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos ya han terminado".

Israel reconoce a Guaidó como presidente

Israel reconoció hoy al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente del país, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Israel reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela", declaró el portavoz de Exteriores israelí, Emmanuel Nahson.

Por su parte, el canciller de Perú, Néstor Popolizio, reiteró que la salida a la crisis política y social que afronta Venezuela "tiene que ser pacífica" y consideró que se está "viviendo el inicio del fin de la dictadura" de Nicolás Maduro.

"Debe haber una transición a la democracia sin uso de la violencia. El grupo (de Lima) ya se ha pronunciado, como lo ha hecho el Perú, en contra de cualquier intervención militar", señaló Popolizio en una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio.