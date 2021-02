Maduro rompe con la UE y ordena la salida del país de la embajadora europea.

El Gobierno venezolano declaró este miércoles persona non grata a la embajadora de la Unión Europea (UE) en el país, la portuguesa Isabel Brilhante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar la nación caribeña, en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios.

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, entregó el documento a Brilhante en la sede de la Cancillería, luego que el Legislativo emplazara al Ejecutivo a tomar esta medida al considerar que la UE hace injerencia en asuntos internos. Según la Cancillería la decisión deriva de "instrucciones" del presidente, Nicolás Maduro.

El Consejo de la UE aprobó el lunes castigos contra 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares venezolanos, en una decisión que pretende aumentar la presión sobre Maduro y que a ojos de Caracas es "anacrónica, intervencionista e injerencista". La Asamblea Nacional surgida de las elecciones de diciembre, dominada por el chavismo, ya había emplazado el martes al Gobierno a expulsar a la embajadora europea como represalia.

Por su parte, la Unión Europea ha pedido este miércoles que Venezuela revierta la decisión de declarar persona 'non grata' a su embajadora en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa. "La UE lamenta profundamente una decisión que solo llevará a mayor aislamiento internacional de Venezuela. Pedimos que se revierta la decisión", ha afirmado la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, en declaraciones a Europa Press poco después de que se conociera el movimiento de Caracas.

Con respecto a la respuesta que dará la UE si la expulsión de la embajadora se materializa, Massrali ha señalado que la diplomacia comunitaria "está evaluando las medidas apropiadas". La portavoz de la UE ha insistido en que la diplomacia europea continúa apoyando el diálogo en Venezuela como vía para superar la grave crisis en el país, aunque ha criticado que la decisión de expulsar a la embajadora "ataca directamente" este planteamiento.

Brilhante estuvo en el centro de la polémica el pasado verano cuando las autoridades venezolanas exigieron su salida del país en respuesta a las sanciones de la UE contra 11 funcionarios venezolanos. Entonces la crisis diplomática se pudo controlar pues Caracas decidió no seguir adelante con la expulsión de la embajadora.

#Ahora Canciller Jorge Arreaza entrega una carta de persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedroza, en respuesta a las "sanciones" emitidas contra funcionarios venezolanos, entre ellos, la presidenta del CNE.pic.twitter.com/bvOBBoFAqX — Misión Verdad (@Mision_Verdad) February 24, 2021

Venezuela alega que las circunstancias "no dejan opción", ya que considera que las medidas de presión impulsadas desde la UE violan la Constitución y, en particular, su artículo uno, según el cual el país "es irrevocablemente libre e independiente". En este sentido, Arreaza ha añadido que Caracas ha declarado persona 'non grata' a la embajadora "porque las circunstancias así lo exigen", porque con las de este lunes ya van más de medio centenar de decisiones relativas a "eso que llaman sanciones", "como si tuviesen ellos alguna autoridad moral, que no la tienen, ni tampoco legal, para imponer castigo alguno a ciudadanos de otro país".