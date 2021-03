Entra en coma por coronavirus y cuando despierta su recién nacido tiene un mes

Cuando Emily abrió los ojos lo primero que vio fue una foto de un bebé. En ese instante no sabía que se trataba de su hijo, que tenía ya un mes. La madre perdió el conocimiento por el coronavirus y tubo que se ingresada mientras seguía embarazada. Esta mujer de 30 años de Tennessee explica a The Sun que no usaban mascarillas "porque los políticos no imponían ninguna restricción".

La pareja quedó embarazada el pasado mes de marzo y cuando llegó la ecografía de las 28 semanas conocieron que estaban esperando un niño. Para celebrar la llegada de Tucker decidieron salir a comer a un restaurante y ahí se percató de que no olía ni saboreaba nada. En 24 horas se hizo la prueba del coronavirus y el resultado fue el que se imaginaba: positivo.

A partir de ahí empezaron a aparecer el resto de síntomas de esta enfermedad: fiebre, tos, falta de aire. A la futura mamá le tuvieron que practicar una cesárea de urgencia siete semanas antes de la fecha prevista de parto y ella tuvo que ser conectada a un respirador. En cuestión de días acabó en coma y los médicos llegaron a alertar a sus familiares porque su estado de salud solo empeoraba.

No olvida el día en el que despertó y lo primero que hizo fue llevarse las manos ala tripa. Al no notar nada temió por su pequeño al que no pudo ver hasta dos días después. Ya está en casa junto a su pareja y sus otros hijos George, de seis, y Tucker, de cinco meses