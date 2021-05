Marroquíes en Madrid: "España se está metiendo en algo feo, en el Sáhara".

Es miércoles. La noticia de la entrada ilegal de miles de personas en España por la frontera entre Ceuta y Marruecos ha corrido como la pólvora. A primera hora de la mañana se forman largas colas en el consulado del reino alauita, en una céntrica y concurrida calle de la capital de España. El ambiente contrasta con lo vivido en la frontera entre ambos países: aquí hay calma y completa normalidad bajo el calor sofocante de Madrid. Algunos de los que esperan para entrar en la sede diplomática desconocen con exactitud lo ocurrido; otros prefieren guardar silencio y mostrar desconfianza. Sin embargo, la mayoría es consciente de la crisis abierta entre ambos estados.

Dos jóvenes al final de la cola bromean el uno con el otro. Este asunto les borra la sonrisa. "Lo que tenemos entendido es que el problema surge por el tema ese del Polisario que ha llegado a España con documentación falsificada [se refiere a Brahim Ghali] y Marruecos tiene problemas con el Polisario. Por eso Marruecos usa la estrategia esa de meter a gente [en territorio español] para solucionarlo". Su acompañante le interrumpe y añade que "Marruecos avisó a España hace 10 días sobre esto y la ministra de aquí no contestó". Sin embargo, entre ambos, presagian que "habrá un acuerdo y Marruecos recogerá a la gente".

Un conductor de Uber de mediana edad, trajeado y con corbata, afirma que si "tú haces algo, págalo. Lo que están haciendo estos políticos es joder a los pobres, pero no sabemos nada. No hay problema para alcanzar una solución, tenemos mucho trabajo con España y es la puerta de Europa. Tenemos que estar bien los dos países. España se está metiendo en algo feo, se mete en Sáhara y no tiene que meterse en Sáhara". Y sentencia convencido: "Lo de esta semana ha sido cien por cien por lo del Frente Polisario. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es visitar Marruecos; somos amigos".

"Aquí en España estamos bien, tranquilos. Si respetas, todo el mundo te respeta", dice un varón de avanzada edad que lleva un tiempo esperando en la cola. El problema de fondo es que "los marroquíes dicen que el Sáhara es su territorio y los saharauis quieren la soberanía. Si no se resuelve este problema nunca estaremos tranquilos". Una mujer, que lleva ya treinta años viviendo en España, pero que tiene familia en Marruecos, se posiciona en la polémica: "Me parece mal por parte de los dos gobiernos. El problema que tengan ambos no debe implicar a la gente". También describe las consecuencias colaterales que ocasiona esta crisis: "A mí me afecta porque hay mucha gente ignorante y pasas a ser señalado. En mi caso yo paso olímpicamente de lo que digan porque yo sé quién soy. Confío en que se solucione".

Parte de los que hacen cola y hablan con La Información desconocen realmente las razones por las que la situación ha llegado a tal nivel de tensión. Achacan todo a la complejidad política: "Estas cosas políticas y yo no entiendo nada de eso. Lo que sí sé es que la relación del Gobierno de Marruecos con el de España últimamente no va bien, pero yo estoy tranquilo aquí en España". Una persona situada unos metros más atrás se acerca y, como si de un mediador se tratara, vaticina con firmeza que "pronto va a solucionarse, si no está solucionado ya. Estoy tranquilo con la situación, esto pasa siempre". Antes de acabar, lanza un dardo al Ejecutivo español: "Aquí la gente está parada, no trabaja y España hace esto para despistar y retar a Marruecos".

Un joven apoyado en una farola plantea un escenario más prometedor: "Todo va bien. Vamos a sacarlo adelante y yo creo que todo va a acabar muy bien porque somos vecinos". La misma opinión la comparte un hombre de mayor edad. "Es cosa de política, esto se va a solucionar como todo, como todas las cosas que han ocurrido durante años y que siempre se han resuelto". En la misma línea se sitúa un hombre que acababa de incorporarse a la cola: "España y Marruecos tienen que estar bien, yo estoy tranquilo y creo que se va a solucionar porque es necesario".