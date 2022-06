Marruecos apunta a Argelia por el salto a la valla, comandado por "milicianos". 

Marruecos ha recalcado este lunes la "extrema violencia" del asalto del pasado viernes a la valla de Melilla que se saldó con al menos 23 subsaharianos muertos y ha asegurado que los migrantes eran dirigidos por "milicianos experimentados" que se infiltraron a través de la frontera con Argelia.

"La extrema violencia de los asaltantes y la estrategia del asalto denota un alto sentido de organización, una progresión planificada y una estructura jerárquica de líderes aguerridos y entrenados con perfiles de milicianos experimentados en zonas de conflicto", han subrayado fuentes de la Embajada marroquí en Madrid consultadas por Europa Press.

Además, según explica esta fuente, los "atacantes" entraron en Marruecos a través de la frontera con Argelia "aprovechando la deliberada laxitud de este país en el control de sus fronteras con Marruecos". Los subsaharianos estaban "armados con palos, machetes, piedras y cuchillos" y atacaron a las fuerzas de seguridad marroquíes, lo que se tradujo en 140 agentes heridos, uno de los cuales sigue hospitalizado, según las fuentes consultadas por la agencia.

Yolanda Díaz pide responsabilidades

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de esclarecer la muerte de migrantes en la valla de la frontera de Melilla y Marruecos, dado que los derechos humanos "no se pueden cuestionar en ninguna parte del mundo ni por ninguna razón". "No siento más que impotencia y tristeza por las personas fallecidas y sus allegados. Como siempre digo, los derechos humanos no son relativizables. Por tanto, toda mi solidaridad y debemos conocer lo que ha pasado", ha apuntado a los medios momentos antes de asistir al acto institucional del Ministerio de Igualdad por el Orgullo.

También ha dicho que no va a entrar en valoraciones sobre las declaraciones de dirigentes del PSOE y del presidente Pedro Sánchez, que atribuía esas muertes a las mafias que operan con migrantes, pero sí ha dejado claro que la sociedad tiene "derecho a saber lo que pasó" en la frontera, como país y por las familias de las personas fallecidas.