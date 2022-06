Marruecos impondrá en julio aduanas al comercio 'online' desde el extranjero. 

El Gobierno marroquí va a imponer desde el próximo 1 de julio los derechos de aduana a todas las compras electrónicas efectuadas desde plataformas internacionales cualquiera que sea su importe. La Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) ha explicado en un comunicado que los envíos realizados por algunas plataformas internacionales de comercio electrónicos "son en realidad operaciones de importación de grandes cantidades de mercancías". "El comercio electrónico vía plataformas internacionales ha experimentado recientemente un crecimiento exponencial", indicó la nota que añadió que el volumen de negocios realizado por estas operaciones superó 1.000 millones de dirhams (94 millones de euros) en 2021.

Según la fuente, estas prácticas provocaron la emergencia de un mercado informal de reventa de artículos adquiridos a través de estas plataformas mediante prácticas fraudulentas como el repartir las compras entre varios beneficiarios pese a que el cliente es la misma persona "para beneficiarse de la exoneración aduanera y eludir las normas de control de la protección del consumidor". "Estas prácticas constituyen una competencia desleal para la industria local y el comercio formal, una pérdida de ingresos para el Estado y pueden representar un peligro para la salud del consumidor", explicó la nota. La misma fuente apuntó que estas medidas no se aplican sobre los envíos no comerciales procedentes del extranjero cuyo valor no supera los 1.250 dirhams (118 euros).