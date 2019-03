Masiva manifestación en Londres para pedir un segundo referéndum del Brexit

La campaña "People's Vote" convocó este sábado una manifestación en Londres en favor de la celebración de un segundo referéndum del Brexit bajo el lema "Put it to the people march" (Ponlo en manos de la gente). La marcha, a la que los organizadores esperaban que acudieran cientos de miles de personas, se inició en Park Lane para culminar en la plaza del Parlamento.

Enfrente del Parlamento británico pasadas las 14.00 GMT tendrán lugar las intervenciones de los organizadores, entre ellas la del "número dos" del Partido Laborista, Tom Watson, la líder del SNP escocés y ministra principal en Escocia, Nicola Sturgeon, el ex viceprimer ministro "tory" Michael Heseltine, y el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan.

"People's Vote" espera superar la afluencia a su anterior manifestación en Londres, que tuvo lugar el pasado mes de octubre y a la que acudieron 670.000 personas. Según reveló en una rueda de prensa el director de la campaña, James McGrory, se han contratado 200 autobuses, el doble que para la marcha de hace cinco meses, para traer a personas procedentes de todos los rincones del país, incluidas aquellas zonas en las que salió adelante el Brexit en el referéndum del 23 de junio de 2016.

En paralelo a esta convocatoria, más de cuatro millones de personas han firmado una petición online al Gobierno en la que pide que revoque el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y que se cancele el Brexit.

Se trata de la petición de este tipo que más firmas ha recabado nunca y ahora está pendiente de una respuesta del Ejecutivo y de que el Parlamento sopese si someter el asunto a un debate en el Parlamento.