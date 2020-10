Un hombre mata a su mujer el día de la boda por un ataque de celos

Boda mortal en Prokudskoye (Rusia). Un exconvicto de 33 años habría golpeado a su novia durante la celebración del enlace hasta matarla por celos. La joven Oksana Poludentseva, de 36 años, conoció a su esposo en prisión y pensó que podía ayudarle a rehacer su vida, pero su cuerpo fue hallado horas después de la discusión en un barranco cercano a la localidad donde tuvo lugar el trágico suceso, según relata el Daily Mail.

La celebración tenía lugar en una casa privada y según relatan los presentes el novio, después de tomar bastante alcohol, arremetió contra su reciente esposa porque habría visto en ella un comportamiento que no le gustó con otro invitado.

El diario recoge declaraciones del investigador que asegura que la agarró del pelo y empezó a propinarle una paliza con puñetazos y patadas dentro y fuera de la casa. Fueron los invitados los que alertaron a la policía, que cuando llegó no tuvieron más que escuchar al presunto asesino, que confesó haber matado a su pareja.

El sospechoso fue conducido de nuevo a prisión, donde se conocieron mientras continúa la investigación del asesinato que ha dejado sin palabras la localidad. El agente encargado del caso tiene claro que de arrepentirse "no puedo comentar pero personalmente creo que no lo haya hecho". Y sigue reflexionando: "Ella no pensó que mientras bebía alcohol con un un ataque de ira, una persona como esta podría sobrepasar todos los límites".