May, bloqueada por la salvaguarda de la frontera frente a Londres, Belfast y la UE

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se ha encontrado con un escollo que parece insalvable para alcanzar un acuerdo entre su país y la Unión Europea. Y el bloqueo le viene de todas direcciones: Londres, Belfast y Bruselas. La salvaguarda irlandesa, el apartado del acuerdo del Brexit que trata la frontera entre Reino Unido e Irlanda, se ha convertido en una aduana imposible. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha afirmado este miércoles que Theresa May "sabe" que la UE no está dispuesta a renegociar la salvaguarda irlandesa. Pero, además, los socios de Gobierno de May en Londres, el partido ultraconservador de Irlanda del Norte, DUP, ha calificado la salvaguarda irlandesa como "tóxica". Todo ello, con el rechazo de su propio Parlamento británico muy reciente y presente.

May volverá a Bruselas este jueves para intentar alcanzar un nuevo acuerdo de Brexit, tras haber sido rechazado el anterior por el Parlamento británico. Juncker, quien se ha reunido con el primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar, ha declarado que tendrá "el placer de dar la bienvenida a la primera ministra británica", pero que "ella sabe que la Comisión no está preparada para reabrir la cuestión". Además, el político luxemburgués ha destacado que esa es la postura oficial de los veintisiete miembros de la UE.

La primera ministra ha estado de viaje oficial desde este martes en la provincia británica de Irlanda del Norte, en donde se ha reunido con líderes de los diferentes partidos de la región para recabar apoyos a su hoja de ruta para abandonar el bloque comunitario. Arlene Foster, la líder del DUP, los socios de Gobierno de May, ha mostrado su rechazo a la salvaguarda irlandesa y ha asegurado que provocará "la ruptura" de todo el país "a medio y largo plazo".

El partido nacionalista irlandés, el Sinn Féin, segunda fuerza política en la región, ha calificado el acuerdo de Brexit de May de "inaceptable" y defendió la salvaguarda irlandesa con el fin de mantener abierta la frontera entre las dos irlandas.

La salvaguarda irlandesa se trata de un protocolo de seguridad que establece que, de no haber un acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido al final del periodo de transición, en diciembre de 2020, seguirían en una unión aduanera, pero Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo, según informa Efe.

"Un lugar especial en el infierno" para los partidarios del Brexit

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha afirmado este jueves que "hay un lugar especial en el infierno para aquellos que promovieron el Brexit sin ni siquiera un esbozo de un plan de cómo llevarlo a cabo de forma segura". Tusk ha realizado estas declaraciones ante la prensa tras reunirse también con el primer ministro irlandés.

Tusk ha añadido que "lo más importante" es prevenir una salida de Reino Unido sin acuerdo, además de subrayar las declaraciones de Jean-Claude Juncker de que la UE no va a realizar una nueva oferta a Londres, a pesar del viaje de May a Bruselas para renegociar este punto del pacto de salida entre Bruselas y el Gobierno británico.