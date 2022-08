El mayor suministrador de energía de Austria solicita 6.000 millones al Estado. 

La empresa pública Wien Energie, la suministradora de electricidad y gas más importante de Austria, por número de usuarios, ha pedido ayuda financiera al Estado ante los problemas de liquidez que arrastra para comprar energía y que achaca al rápido aumento de los precios en el mercado. La compañía, propiedad de la ciudad de Viena, está en negociaciones con el Gobierno central con el fin de establecer el mecanismo para garantizar los hasta entre 5.000 y 6.000 millones de euros en depósitos que puede necesitar, en función de la evolución de los precios en el mercado.

"Los fondos se utilizan para salvar los cuellos de botella de la liquidez", dijo hoy el alcalde de Viena, el socialdemócrata Michael Ludwig, destacando que no se trata de cubrir pérdidas. La empresa ha explicado que el pasado viernes el precio de la electricidad en los mercados se disparó un 40%, con lo que también se multiplicaron los depósitos necesarios para asegurar compras que se realizaron en el pasado pero que aún no se han liquidado. Así, la empresa tuvo que aportar ayer, con la asistencia de la ciudad de Viena, 1.750 millones de euros.

Después de que los precios del gas y la electricidad se hayan desplomado en las últimas horas, argumenta la compañía, esa necesidad de capital se ha reducido de nuevo. Ante esas "fluctuaciones extremas", indica la compañía en un comunicado, se ha abierto una negociación con el Gobierno central sobre cómo afrontar diferentes escenarios, que van desde los 5.000 millones en garantías que necesitaría la empresa si el precio de la electricidad vuelve a duplicarse, a ninguna ayuda si no aumenta. Los responsables de la empresa insistieron en rueda de prensa que lo que se requiere es poder garantizar las transacciones de ventas y compras de electricidad a plazo en las bolsas de energía.

Las autoridades municipales han negado que la situación se deba a operaciones especulativas, y han indicado que la situación afecta a todo el mercado europeo. Por su parte, el ministro de Finanzas, el conservador Magnus Brunner, confirmó hoy a la radio pública ORF que la ciudad de Viena solicitó ayer ayuda financiera y que se ha estado negociando durante la noche y la mañana de hoy. El ministro dijo que Viena pidió primero una inyección de 2.000 millones a recibir ya hoy, y que la cantidad total que precisa la empresa es de 6.000 millones de dólares.

Posteriormente, el ministro señaló que Viena había informado de ya no precisa el dinero hoy, pero sí que podría hacerlo mañana. Brunner dijo que son cantidades muy elevadas y plazos muy cortos "que no se pueden transferir sin más a la ciudad de Viena", y pidió aclarar lo que llamó transacciones "supuestamente especulativas", realizadas por la empresa en el mercado. Con todo, se mostró dispuesto a facilitar ayuda para "no dejar en la estacada" a los dos millones de clientes de Wien Energie.

El Tribunal de Cuentas ha anunciado que analizará la actividad y las necesidades financieras de la compañía, así como la "transparencia" en relación a la garantía del suministro. Wien Energie tuvo en 2021 unas ventas de 3.042 millones de euros y unas ganancias netas de 140 millones, un 60% menos que el año anterior. Suministra energía a unas dos millones de personas y 230.000 empresas.