Meghan Markle gana la batalla judicial a los tabloides por vulnerar su privacidad

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ganó este jueves su batalla judicial contra la empresa editora de los periódicos británicos sensacionalistas "Mail On Sunday" y "MailOnline" por haber vulnerado su privacidad al publicar una carta que ésta dirigió a su padre, Thomas Markle. El Tribunal Superior de Londres resolvió que la esposa del duque de Sussex, Enrique, "tenía una confianza razonable en que el contenido de la misiva sería privado".

Markle demandó por mal uso de información privada, violación del "copyright" (derecho de autor) e infracción de la ley de protección de datos al grupo Associated Newspapers Limited (ANL), editor de los mencionados periódicos, que reprodujeron en una serie de cinco artículos -publicados en febrero de 2019- partes de la carta enviada en agosto de 2018. El juez estimó que la publicación del texto fue "manifiestamente excesiva, y por tanto ilegal", ya que se trataba de "una carta personal y privada", que abordaba aspectos de la relación mal avenida entre el padre y su hija, que se sentía "angustiada" por el comportamiento de su progenitor.

Todo ello, a consideración del tribunal, son "asuntos inherentemente privados y personales", por lo que era "razonable" que Markle supusiese que su contenido no saldría a la luz pública, algo en lo que "interfirieron los artículos del Mail". El magistrado usó la vía del "juicio sumario" para pronunciarse, lo que hace que parte del caso se resuelva sin necesidad de ir a juicio, aunque sí deberá hacerlo la acusación de infringir el "copyright" debido a las dudas sobre la autoría material de la misiva.

También queda pendiente de resolver el cargo por violación de la ley de protección de datos. Una nueva vista se celebrará en marzo para estipular los próximos pasos en el proceso, agregó el juez.

"PRÁCTICAS DESHUMANIZANTES"

La duquesa de Sussex reaccionó a la decisión en un comunicado en el que mostró su gratitud a la corte por "hacer responsables a Associated Newspapers y al Mail on Sunday de sus prácticas ilegales y deshumanizantes". "Estas tácticas, y las de sus publicaciones hermanas MailOnline y Daily Mail, no son nuevas. De hecho ya se vienen haciendo desde hace demasiado tiempo sin consecuencias. Para estos medios, es un juego. Para mi y tantos otros, es la vida real, relaciones reales y tristeza muy real", señaló.

Markle, de 39 años, cree que el mundo "necesita medios fiables" y "lo que hacen el Mail On Sunday y estas publicaciones es "lo opuesto", por lo que considera que con su victoria "todos ganamos". Confía en que la decisión del Tribunal Superior siente un precedente legal para que no se "vuelva a explotar la privacidad de nadie".