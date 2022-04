Misiles rusos sobrevuelan tres plantas nucleares en Ucrania, según Zelenski

Las tropas rusas "lanzaron tres misiles contra Ucrania para que volaran directamente sobre los bloques de nuestras plantas de energía nuclear" así lo dió a conocer el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski este miércoles en un mensaje de video emitido anoche. Según el mandatario ucraniano, los misiles soviéticos habrían sobrevolado de modo simultáneo unidades de potencia de tres centrales nucleares ucranianas: Zaporiyia, Khmelnytska y Yuzhnoukrainsk.

"No tengo palabras para esto" dijo el presidente ucraniano, quien a su vez se preguntó a qué se debe esta acción y si constituye una amenaza. Según él, las acciones de los militares rusos cerca de la planta de energía nuclear de Chernóbil mostraron que no entienden las reglas de seguridad nuclear. "Resulta que no entienden lo que es Chernóbil. (...) Las tropas rusas que intentaron atacar Kiev a través de la zona de Chernóbil utilizaron este territorio cerrado como punto de apoyo militar", recordó Zelenski.

"Establecieron posiciones sobre el terreno, donde es peligroso incluso estar de pie. Condujeron vehículos blindados en el territorio donde están enterrados los materiales contaminados con radiación. La cantidad de partículas radiactivas allí está fuera de escala", insistió el mandatario ucraniano. Además, los rusos "destruyeron los puntos de monitoreo de la radiactividad, los sistemas de control estatal en la planta de energía nuclear de Chernóbil, saquearon el laboratorio nuclear analítico. Robaron incluso objetos contaminados", agregó Zelenski.

Al mismo tiempo, dijo que en la actualidad, el funcionamiento ininterrumpido de las estaciones, incluida la central nuclear de Zaporiyia, temporalmente ocupada por los rusos, puede garantizarse gracias a la profesionalidad de los especialistas ucranianos que aún trabajan allí.

Las declaraciones de Zelenski se producen un día después de que dos misiles de crucero lanzados por las tropas rusas sobrevolasen a baja altura la planta de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, considerada la mayor de Europa, según denunció la compañía estatal que la gestiona, Energoatom. Esos misiles impactaron posteriormente en la ciudad del mismo nombre y a pocos kilómetros de las instalaciones nucleares y ocasionaron al menos un muerto