Muere una bebé atacada por un pitbull tras acercarse a su plato de comida

Luto en una familia de Springfield (EEUU) tras el trágico ataque del perro familiar que provocó la muerte de una bebé de solo un año de vida. Según informa 'ABC News', la bebé llamada A’myrikal Hull se acercó al plato de comida del perro, un cruce de pitbull y patterdale terrier, que la atacó en la cabeza.

Las heridas provocadas por el animal fueron mortales. La pequeña fue auxiliada por su familia antes de ser trasladada al hospital HSHS St. John. Los médicos no pudieron hacer nada más que certificar su fallecimiento.

"El perro nunca había atacado antes. Era como su mejor amigo. Me quedé en shock cuando me enteré. El hecho de que A’myrikal Hull no pudiese superar las heridas me destrozó el alma", explica Cory Painter, uno de los familiares de la fallecida.

Había cumplido un año la semana pasada

La pequeña A’myrikal Hull había celebrado su primer cumpleaños la semana pasada. Según informaron los familiares, estaba aprendiendo a hablar y era una bebé "muy feliz". "Tenía una sonrisa enorme y unos ojos grandes bonitos que irradiaban alegría", añade Painter.

Presuntamente, los tíos de la bebé deberían de haber evitado que se acercase al perro, aunque ambos se llevasen bien. Ahora el animal se encuentra en una perrera y se investiga si padece la rabia.

La trágica muerte de esta bebé por el ataque de un perro llega tan solo unos días después del fallecimiento de un niño de 3 años en Nueva Jersey (EEUU) en un suceso similar. Los dos pitbulls de un vecino accedieron al patio de la casa de al lado por debajo de la valla de separación y atacaron hasta la muerte al niño. Este murió en el acto y su madre resultó gravemente herida.