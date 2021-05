Muere por Covid una joven que esperó en el suelo en un hospital argentino

La imagen de la joven Lara Arreguiz tumbada en el suelo de un hospital de Santa Fe esperando una cama se ha convertido en el reflejo más claro del colapso sanitario en Argentina. Esta estudiante de veterinaria de 22 años tuvo que esperar horas en un hospital para recibir una cama que nunca consiguió. Fue trasladada a otro centro hospitalario donde falleció días después a causa del coronavirus.

La joven, con diabetes, comenzó con síntomas de la Covid-19 el jueves 13 de mayo. Sus padres la llevaron al centro de salud Protomédico en Santa Fe. Ya en este centro hospitalario no había camas, por lo que Lara tuvo que esperar en una silla de ruedas entre prueba y prueba.

Los médicos determinaron que padecía una pulmonía bilateral. Se le practicaron nebulizaciones y la enviaron a casa con un cita pendiente tres días más tarde para hacerse una prueba de coronavirus. Sin embargo, en su hogar, el estado de salud de Lara empeoró.

Sus padres decidieron trasladarla al Hospital J.B. Iturraspe, un centro que como los de la mayoría del país, estaba colapsado. Lara se desplomó en la sala de espera y cayó al suelo. No había ni sillas ni camas disponibles, por lo que allí se quedó, recostada sobre su mochila en una imagen que ya ha sido portada de todos los medios argentinos.

"Nos dijeron que no había camas"

Los padres de la joven relatan en el diario 'La Nación' el infierno vivido en el hospital. “Ella se sentó muy descompuesta y me decía que se iba a desmayar. Me dijo que se quería acostar, se acomodó en el piso y yo le puse una campera", explicó su madre.

Su padre, por su parte, relató cómo les dijeron que no había camas, provocando una espera hasta la noche, momento en el que Lara fue trasladada al hospital Iturraspe.

Allí sí recibió una cama, en la que se produciría el trágico desenlace. El jueves 20 de mayo, avisaron al padre para que fuese a verla y se la encontró en un estado muy grave, con una máscara de oxígeno para respirar. "Me miraba y me hacía señas de que estaba ahogada. Me quebré, no podía verla así", indicó su progenitor.

Poco tiempo después de que el padre volviese a casa le avisaron de que Lara había sido intubada y que estaba en la UCI. A las 3 de la mañana del día siguiente se confirmó su fallecimiento.