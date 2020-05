Muere una empleada ferroviaria a la que escupió un hombre que tenía el virus

Belly Mujinga, una trabajadora ferroviaria del metro de Londres, ha fallecido después de que un hombre que decía tener Covid-19 lanzara un escupitajo contra ella y una de sus compañeras mientras trabajaban en la taquilla de la estación Victoria.

Las dos contrajeron el virus tras el incidente y Mujinga, que ya padecía problemas respiratorios, tuvo que ser ingresada en el hospital tres días después. Los sanitarios recurrieron a un ventilador para tratar de auxiliarla, pero no fue posible salvarle la vida. La mujer de 47 años tenía una hija de 11 llamada Ingrid.

"Estamos devastados e impactados por la muerte de Belly", señaló Manuel Cortes, secretario general de la asociación de trabajadores TSSA a la agencia de noticias Reuters. "Es una más de los demasiados trabajadores que están en la primera línea y han perdido su vida por el coronavirus". El sindicato insistió en que las dos trabajadoras denunciaron el incidente a un superior, pero la denuncia no llegó a la Policía.

La tragedia ha llegado hasta Downing Street, desde donde el primer ministro Boris Johnson tachó el ataque del hombre de "despreciable". Sus allegados han señalado como culpable a la empresa Govia Thameslink Railway. Su prima Agnes y un compañero de trabajo contaron al rotativo británico 'The Guardian' que Mujinga suplicó no salir de la oficina de billetes, que sí estaba protegida, y no trabajar sin EPIs, pero la compañía insistió en que trabajara en el vestíbulo y tenga contacto con los clientes: "Nos dijeron que ni siquiera se nos permitía que lleváramos mascarillas. Govia se ha comportado de manera negligente e imprudente. Han fallado en su deber de asistencia. Nos tratan como a robots".