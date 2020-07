Muere el compositor Ennio Morricone a la edad de 91 años

El compositor Ennio Morricone ha fallecido esta madrugada a la edad de 91 años. El suceso ha ocurrido justo durante la madrugada del 5 al 6 de julio, cuando se encontraba en una clínica romana debido a las consecuencias de una caída, por la que se rompió el fémur.

Tal y como informa la Agenzia ANSA, el funeral de Morricone se llevará a cabo de forma privada "con respecto al sentimiento de humildad que siempre ha inspirado los actos de su existencia".

Ennio Morricone (Roma, Italia, noviembre de 1928 - 6 julio de 2020) fue un compositor y director de orquesta italiano. Conocido, sobre todo, por la composición de la banda sonora de cientos de películas y series de televisión. En 2006, recibió el Oscar honorífico.

Sin embargo, no sería hasta el 2016, con la edad de 87 años, cuando Morricone alzaría, por fin, la estatuilla dorada por uno de sus trabajos. Fue concretamente, por los acordes de la cinta 'The Hateful Eight' ('Los odiosos ocho') de Quentin Tarantino. Se considera que la Academia le ninguneó en repetidas ocasiones por no haberse mudado a Los Ángeles en su días. Sin embargo, Morricone no quería dejar Roma, la ciudad a la que "amaba".

Recientemente, fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes, compartido con el también compositor John Williams.

La banda sonora del cine

Morricone es, sin duda, la banda sonora del cine. Su obra ha estado presente en más de una veintena de películas que forman parte de la historia del séptimo arte, así como también piezas sinfónicas y corales.

Ha puesto los acordes a 'Por un puñado de dólares', 'La muerte tenía un precio', 'El bueno, el feo y el palo'... o a 'Days of Heaven', 'La misión' y 'Cinema Paradiso', composiciones que son catalogadas como auténticas obras maestras.