Muere una médica tras usar la misma mascarilla semanas: no había material

La historia de Adeline Fagan ha conmocionado a al sector sanitario de Estados Unidos. Esta residente de ginecología de 28 años dio positivo en coronavirus a principios de julio y falleció el 19 de septiembre tras más de dos meses ingresada. Según un miembro de su familia, en el contagio influyó decisivamente la falta de material para los sanitarios.

Su hermana pequeña, Maureen, señala que Adeline tenía una mascarilla N95 con su nombre escrito, y que no se quitó para trabajar en mucho tiempo. "La llevó durante semanas, incluso meses", explica en declaraciones recogidas por 'The Guardian'. Estas mascarillas no deberían ser usadas más de cinco veces según los expertos.

Esto ocurrió en el hospital West Houston Medical Center, donde Adeline estaba rotando. Es un centro que forma parte de las quejas de la unión nacional de enfermeras, en las que señalaron una violación de los protocolos de seguridad, incluyendo el hecho de hacer seguir trabajando al personal sanitario contagiado.

Fagan es uno de los 250 sanitarios que murieron en los estados del sur y el oeste del país cuando el virus se propagó por la zona en verano. Entre ellos, al menos 12 sanitarios que fallecieron en EEUU por el coronavirus tenían menos de 30 años, mientras la media edad de fallecimientos en la pandemia en este sector es de 57 años.

Estos datos son desvelados por el proyecto Lost on the Frontline, que traza e investiga las muertes de los trabajadores en primera línea de la lucha contra el coronavirus. Un tercio de las muertes registradas se relacionaron con protocolos y medidas de seguridad inadecuados como la falta de material médico.