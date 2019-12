Muere la promesa del rap Juice WRLD, de  21 años, tras una convulsión en Chicago

El rapero Juice WRLD ha muerto tras sufrir una "urgencia médica" en el aeropuerto de Chicago, según ha confirmado la policía de la ciudad e informa TMZ. Tenía 21 años. Según la publicación estadounidense, Jarad Anthony Higgins -su nombre real-, sufrió una convulsión después de llegar a Chicago en un vuelo procedente de California.

El suceso tuvo lugar en torno a las 2 de la madrugada -hora local- y el joven músico, una de las grandes promesas del rap, fue transportado al Centro Médico Advocate Christ.

El deceso era confirmado también por The Cook County Medical Examiner's Office de Illinois, a través de un comunicado publicado por The New York Times.

Se desconoce la causa real de la muerte, por lo que habrá que esperar a la autopsia para saber cual fue esa urgencia médica que acabó con la vida del músico.