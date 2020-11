Una mujer pide ayuda: "Llevo a mi bebé muerto dentro y no me operan"

"Llevo a mi bebé muerto dentro desde hace un mes y no me quieren intervenir". Es la denuncia desesperada de Micaela Vergara, una mujer de México que acudió a su médico tras sufrir un accidente doméstico en casa y que a día de hoy vive un calvario por miedo a la infección que puede provocar que no le practiquen un legrado en el sistema sanitario. Ella relata en la prensa mexicana que hace un mes sufrió una descarga eléctrica y no fue hasta días después de visitar a su médico que le diagnosticaron que el feto ya no tenía vida. "Y me dijeron que si me encontraba mal haga reposo y me tome un analgésico".

Lo que denuncia en una entrevista con América TV de Tucumán es que le piden 25.000 pesos (algo más de 1.000 euros) para realizarle una intervención "y realmente no tengo ese dinero". Durante su entrevista relata que fue en una ecografía donde "me dijeron que al bebé no le llegaba ni oxígeno ni sangre". No entiende como "mi médico de confianza no se percató". Cuando se interesó por saber qué tenía que hacer fue cuando fue consciente de que la intervención no se la iban a hacer en ningún hospital público. "No tengo medios económicos para hacer yo por mi cuenta", insiste.

Tampoco entiende por qué le mandaron a casa para que hiciera reposo y se tomara unos medicamentos "a la espera de algún sangrado porque no mancho nada", insiste. "Ya no sé qué hacer", lamenta. Micaela es madre de otros dos hijos "pequeños" y "no sé como conseguir ese dinero. Necesito una solución porque no pudo continuar así porque me puedo morir por una infección". Se pregunta cómo va a estar en cama sin moverse en casa teniendo que cuidar de su familia. "Necesito que me ayuden. Me quedo en sus manos. Tengo miedo por mi vida", concluye.