Musk logra el permiso para construir los túneles subterráneos para el Hyperloop

El Estado de Maryland (Estados Unidos) ha autorizado a la compañía The Boring Company, propiedad del empresario Elon Musk, para la construcción de túneles subterráneos que serán atravesados por el tren ultrarrápido Hyperloop, dentro del trayecto que conectará las ciudades de Nueva York y Washington en 29 minutos.



Según han confirmado funcionarios del gobernador de Maryland, Larry Hogan, al diario The Baltimore Sun, el estado emitió el pasado jueves un permiso de uso condicional a The Boring Company para la excavación de un túnel de 16,5 kilómetros de longitud que atravesará el tramo de la autopista Baltimore-Washington que forma parte del territorio de Maryland.

De esta forma, Elon Musk ha logrado dar el primer paso para poner en marcha la red de túneles subterráneos que Hyperloop recorrerá para unir las ciudades de Nueva York y Washington, con paradas en Baltimore y Philadelphia, en un tiempo de 29 minutos, según previsiones de la empresa. El citado medio ha afirmado que el Estado de Maryland no prevé contribuir económicamente al coste del proyecto.



De acuerdo con representantes de la administración de este Estado, el proyecto de Hyperloop ha sido autorizado como una utilidad, de igual manera que se había dado permiso con anterioridad a compañías eléctricas para la construcción de túneles bajo las carreteras.