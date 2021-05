Netanyahu justifica el ataque a la prensa en Gaza y afirma que la ofensiva seguirá

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha considerado este domingo como "justos y morales" los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la Franja de Gaza y ha manifestado su intención de continuar respondiendo "enérgicamente" a los lanzamientos de cohetes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre Israel. En una declaración televisada, Netanyahu ha considerado que la escala de tensión entre palestinos e israelíes ha comenzado cuando Hamas disparó cohetes contra Jerusalén este lunes por la noche en "un ataque totalmente no provocado". Según las FDI (Fuerzas Armadas de Israel), Hamás ha disparado más de 2.300 cohetes contra Israel en esta semana y para Netanyahu "ningún país toleraría esto". "Israel ha respondido enérgicamente a estos ataques y seguirá respondiendo enérgicamente", ha expresado así como que todavía quedan "unos días de lucha".

Una nueva madrugada de bombardeos israelíes sobre Gaza aumenta hasta 153 la cifra de muertos en la franja palestina desde el comienzo de la actual escalada bélica, que alcanza este domingo su séptima jornada, informó el ministerio de Sanidad del enclave costero. Los ataques israelíes consistieron de 50 bombardeos en menos de 15 minutos e incluyeron la destrucción de la residencia familiar del líder del movimiento islamista Hamás, Yahya Sinwar, que sin embargo no se encontraba en su vivienda.

Netanyahu también ha hecho referencia a la destrucción este sábado de las oficinas de varios medios de información internacionales en la Franja de Gaza y ha dicho que estos edificios están siendo utilizados por Hamás y otras organizaciones terroristas. Por último, para el primer ministro israelí, "Israel podrá hacer frente a estas amenazas desde el exterior y estas amenazas desde el interior", ha concluido.

En referencia a los altercados vividos en distintos puntos de Israel, el primer ministro considera que "el Estado judío no tolerará los pogromos contra nuestros ciudadanos". "No permitiremos que nuestros ciudadanos judíos sean linchados o que vivan con el miedo de las bandas árabes asesinas", ha añadido así como ha advertido de que "quien actúe como terrorista será castigado como terrorista". Asimismo, ha considera que no permitirá "que los judíos tomen la ley en sus propias manos y ataquen a árabes inocentes, o linchen a un árabe inocente", según recoge 'The Jerusalem Post'.

La ONU, consternada por el aumento de víctimas civiles

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado este domingo "consternado" ante el aumento de muertes de civiles en la Franja de Gaza por los ataques aéreos de Israel. "El secretario general está consternado por el creciente número de víctimas civiles, incluida la muerte de diez miembros de una misma familia, entre ellos niños, como resultado de un ataque aéreo israelí en el campamento de al Shati en Gaza", ha dicho el portavoz del secretario, Stéphane Dujarric.

Asimismo, también se ha referido a la destrucción este sábado por parte del Ejército israelí de las oficinas de varios medios de información internacionales. "El Secretario General recuerda a todas las partes que cualquier ataque indiscriminado contra estructuras civiles y de medios de comunicación viola el Derecho Internacional y debe evitarse a toda costa", ha añadido Dujarric.