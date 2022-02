Una niña de 2 años muere al comer por error una galleta de perro envenenada

El pasado 1 de febrero, Heidy Valeria y su vecina estaban jugando en el jardín de su casa, en el estado de Jalisco, México, cuando vieron una galleta en el suelo y decidieron compartirla. Lamentablemente, se trataba de un dulce envenenado que, presuntamente, un vecino había lanzada para dañar a su perro, pero que finalmente acabó con la vida de la niña de dos años y mantiene hospitalizada de su amiga.

Según la información publicada por El Occidental, Heidy y Valeria comenzaron a sentirse mal pocos minutos después de comerse la galleta y fueron trasladadas a la Unidad Municipal de Protección Civil, donde estuvieron atendidas siguiendo los protocolos por intoxicación.

Los informes policiales han expuesto que, tras pasar varios días hospitalizada y sufrir dos paros cardíacos, la niña de dos años acabó falleciendo. Su vecina, de seis años, continúa hospitalizada con un estado de salud delicado.

En manos de la Policía

El alcalde de la localidad ha compartido un mensaje en redes sociales cómo se ha había desarrollado la atención recibida por la menor y ha lamentado lo ocurrido: "En lo personal, tener dos hijas me ha hecho ver el mundo de distinta manera, por eso he estado al pendiente de este caso desde el ámbito de la competencia Municipal. Cosas como estas no deben suceder de nuevo".

Del mismo modo, ha informado de que el caso ya está en manos de las autoridades, que trabajan por dar con el responsable de lo ocurrido: "Hasta el momento, la Comisaría de Seguridad Pública no tiene reportes sobre algún envenenamiento de caninos. Sin embargo, las investigaciones para el deslinde de responsabilidades están en manos de la Fiscalía desde el primer momento".

El caso ha afectado de manera profunda a la comunidad de la zona, que, a través de mensajes por las redes, han pedido justicia por la menor, que el hecho no quedo impune y que el responsable sea sancionado para no vuelva a ocurrir un incidente como este.