Nueva York analiza a 85 niños tras morir tres por una enfermedad próxima al virus

Una alarma más se ha encendido en el foco mundial del coronavirus. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado este domingo de que las autoridades del estado han comenzado a investigar los casos de 85 niños aquejados con enfermedades ligadas al coronavirus tras conocerse ayer la muerte de tres menores tras registrar un inusual cuadro clínico inflamatorio.

Esta enfermedad ha sido identificada como síndrome pediátrico inflamatorio multisintomático y se podría confundir con otras parecidas como el llamado síndrome de Kawasaki en pacientes de primaria e infantil, informa Ep.

"Sus síntomas son similares a los de un shock anafiláctico", ha explicado Cuomo. "No es un caso normal de coronavirus, que tiende a ser de carácter respiratorio. Esto es una especie de inflamación de los vasos sanguíneos y del corazón", ha indicado en rueda de prensa. "Es posible que estos casos estuvieran llegando y no fueran diagnosticados como relacionados con la enfermedad porque no encajan con sus características", ha indicado.

Los tres jóvenes neoyorquinos que murieron por esta circunstancia son un adolescente en el condado de Suffolk, un niño de 7 años en el condado de Westchester y un niño de 5 años en la ciudad de Nueva York. Cuomo, en la misma rueda de prensa, ha confirmado un total de 207 muertes relacionadas con el coronavirus en las últimas 24 horas y otros 521 nuevos casos, cifras propias del principio de la epidemia en el estado, "de regreso al inicio de este viaje infernal", ha reconocido.

Según el balance de la Universidad Johns Hopkins, en todo el estado, primer epicentro de la pandemia en el país, se han registrado 26.612 fallecimientos por coronavirus y 72.255 hospitalizaciones.