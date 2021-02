Nueva York demanda a Amazon por no proteger a sus empleados ante la Covid.

La Fiscal General del estado de Nueva York, Letitia James, demandó este miércoles a Amazon por no tomar medidas suficientes para proteger a sus trabajadores, especialmente durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus. "A lo largo de esta histórica pandemia, Amazon ha fallado repetidamente en el cumplimento de sus obligaciones para instituir medidas razonables y adecuadas de protección de sus trabajadores y evitar la extensión del virus en sus instalaciones en la ciudad de Nueva York", indicó James en su demanda presentada ante el Tribunal Supremo del estado, según recoge Efe.

Amazon aseguró en un comunicado que no considera que "la demanda presentada por la Fiscal General presente una foto fiable de la respuesta ejemplar en la industria de Amazon". La semana pasada Amazon demandó a la Fiscalía de Nueva York para evitar que el estado tomara acciones legales contra la compañía por su manejo de los turnos y la seguridad de sus trabajadores durante la pandemia, así como por el despido de uno de los trabajadores que expresó quejas.

Amazon argumentaba que James que no tiene competencias para forzarle a tomar medidas que refuercen la protección de los trabajadores, ya que se rige por leyes federales. Según la demanda del estado de Nueva York presentada hoy, Amazon no desinfectó adecuadamente sus instalaciones, no notificó cuando un trabajador resultaba infectado y se negó a cerrar instalaciones para realizar limpiezas después de que trabajadores dieran positivo por la Covid-19.

Asimismo, critica que la multinacional del comercio online continúe disciplinando a trabajadores por no alcanzar mínimos de productividad. En opinión de James, la respuesta de la empresa a la pandemia sigue siendo deficiente y se da mientras que la multinacional fundada por Jeff Bezos acumula "crecimiento exponencial y beneficios a expensas de las vidas, salud y seguridad de sus trabajadores".

James inició su investigación sobre las prácticas laborales de Amazon en Nueva York el año pasado tras el despido de Christian Smalls, uno de los empleados de sus centro de Staten Island que demandó públicamente mejora de las protecciones de los trabajadores al inicio de la pandemia, que golpeó con fuerza la ciudad la pasada primavera.