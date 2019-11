Nueva Zelanda pide perdón 40 años tras el trágico accidente del Vuelo 901

Hace dos décadas, el Vuelo 901 de la Air New Zeland conmocionó al mundo al colisionar contra la ladera del monte Erebus. Un total de 257 personas viajaban a bordo del avión, no hubo supervivientes. Desde el principio, la aerolínea señaló a unos pilotos que no tuvieron la oportunidad de limpiar su nombre. Este jueves, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha hablado en nombre del actual Gobierno y ha pedido perdón por el modo en que la compañía, entonces en manos del Estado, y ha recalcado que "los pilotos no fueron responsables de esta tragedia".

El accidente se produjo el 28 de noviembre de 1979, cuando la aeronave chocó contra esta montaña en la isla Ross, en plena Antártida. En su interior viajaban 237 pasajeros y 20 miembros de la tripulación: "Tras 40 años, y en nombre del actual Gobierno, ha llegado el momento de pedir perdón por las acciones de una aerolínea que era entonces totalmente estatal y que causó la pérdida de muchos seres queridos", ha aseverado durante un discurso.

A pesar de la estrategia de la aerolínea, que no dudó en lavarse las manos, la opinión pública se movilizó, exigió explicaciones y logró que se abriera una Comisión Real de Investigación, sobre lo ocurrido con el vuelo panorámico 901 que, diariamente, partía de la localidad de Auckland sobrevolaba la Antártida durante unas horas y regresaba a Nueva Zelanda, sin mayores complicaciones.

La mayoría de las víctimas eran neozelandeses, pero también había ciudadanos estadounidenses, canadienses, japoneses y australianos, lo que contribuyó a que el impacto de la tragedia fuese mundial. El juez Peter Mahon, fue quien encabezó la investigación, llena de obstáculos y preasiones, de la que se extrajo que el siniestro fue el resultado de una alteración de última hora en las coordenadas de ruta que, al no ser notificadas a la tripulación, dirigieron la aeronave contra el el monte Erebus, un volcán de 3.794 metros de altura cercano a la base estadounidense de investigación McMurdo.