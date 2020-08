Nueva Zelanda supera los cien días sin registrar ningún caso de coronavirus

Su estrategia contra el coronavirus ha sido un éxito. El Gobierno de Nueva Zelanda, que el domingo cumplió cien días sin transmisiones locales del virus, impuso a finales de marzo una de las cuarentenas más estrictas del mundo por la pandemia de la Covid-19, lo que le permitió retornar a la práctica normalidad el 9 de junio tras ser uno de los pocos países en eliminar al virus.

No obstante, las autoridades sanitarias advierten que no se puede bajar la guardia. Actualmente, hay 23 personas infectadas con Covid-19 en el archipiélago pero todas han sido detectadas en la frontera, cuando entraban al país, y están en cuarentena. "Lograr 100 días sin contagios en la población es un paso impotante. Sin embargo, como todos sabemos, no podemos permitirnos la más mínima negligencia", señaló el director de Salud, Ashley Bloomfield.

"Hemos visto en el extranjero lo rápido que el virus puede resurgir y propagarse en lugares donde antes estaba bajo control, y debemos estar preparados para frenar rápidamente cualquier nuevo caso en el futuro en Nueva Zelanda", agregó Bloomfield.

Ante la situación, Nueva Zelanda estudia abrir viajes con las Islas Cook, en el Pacífico Sur, antes de fin de año, dijo este lunes la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, cuya gestión contra la pandemia es aplaudida internacionalmente. Su Gobierno y el de Islas Cook, país que no ha detectado casos dentro de sus fronteras, ya tienen un borrador del acuerdo para que se realicen los viajes entre los dos destinos sin necesidad de someterse a una cuarentena, y que deberá ser aprobado este mes por ambos gobiernos.

"Islas Cook cerró sus fronteras aéreas y marítimas en marzo. Nosotros no tenemos la COVID-19 actualmente. La eliminación en Nueva Zelanda de la transmisión local de la COVID-19 hace cien días permitió a las Islas Cook reanudar las llegadas de los pasajeros neozelandeses", dijo Ardern en un comunicado. Ardern se refería a la decisión adoptada el 19 de junio por las Islas Cook para permitir la entrada de sus residentes que viajen al territorio insular desde Nueva Zelanda sin necesidad de someterse a cuarentenas de 30 días.

La primera ministra neozelandesa no avanzó una posible fecha de implementación del acuerdo al argumentar que el enfoque a esta iniciativa es "cautelosa" porque está en juego "no solo la economía sino también nuestra situación sanitaria". Aunque ambos gobiernos esperan que entre en vigor antes de fin de año.

Nueva Zelanda, que pretende ampliar esta burbuja a naciones como Fiyi, había planeado al principio crear un corredor aéreo con Australia, pero el rebrote de la COVID-19 en la ciudad de Melbourne, que ha provocado mas de 12.500 infecciones desde principios de julio, obligaron a suspender estos planes.