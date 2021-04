Nuevo crimen racial en EEUU: la policía mata a un joven negro en el hospital. 

Miles Jackson, de 27 años, murió en el tiroteo en el hospital Mount Carmel St Ann cuando era registrado por la policía. Los cuerpos de seguridad de Columbus han declarado que el joven fue encontrado al mediodía del lunes durmiendo en un banco, por lo que fue trasladado al hospital por una recaída relacionada con la sobredosis de drogas. Una vez en el hospital, las cámaras de los agentes muestran como proceden a cachearle para incautarle lo que llevaba en los bolsillos. Los agentes han declarado que, al parecer, el joven llevaba un arma en su cintura por lo que se produjo un altercado.

El tiroteo se acabó dando entre el oficial Andrew Howe, el oficial Ryan Krichbaum, cuatro oficiales de seguridad del hospital y, finalmente, el fallecido, Michael Jackson. En el momento del forcejeo, el vídeo también muestra que los agentes le redujeron haciendo uso de un táser. Las imágenes se han hecho públicas este miércoles.

Atención, las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

En el video se puede escuchar cómo el agente invita a Jackson a no sentirse amenazado: "Voy a darte una palmadita muy rápido, asegurarme de que no tengas nada contra ti, ¿verdad, no hay armas, nada de eso?" dijo el oficial. Jackson pidió repetidamente un cigarrillo, diciendo que tenía ansiedad. Tras el chequearle y verificar su identidad, los agentes descubrieron que tenía causas judiciales pendientes por violencia domestica y un cargo por arma de fuego.