Alerta en occidente. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha expresado su preocupación por el aumento de casos de Covid-19 en regiones como Europa y América, y ha advertido que ante la grave situación, a algunos países no les quedará más remedio que hacer confinamientos locales.

"Entendemos la frustración de muchos países a medida que ven los casos subir de nuevo", señaló en rueda de prensa Tedros, quien indicó que "llegado cierto punto no hay otra cosa que hacer que dar órdenes de quedarse en casa para ganar tiempo y usarlo para elaborar planes, preparar a los trabajadores sanitarios y mejorar los test".

El experto etíope añadió que en la actual situación sigue sin ser una opción dejar que más gente se contagie para intentar lograr inmunidad de grupo, porque, advirtió, "dejar que el virus circule llevará a infecciones, sufrimientos y muertes innecesarias. En la mayoría de los países menos del 10 por ciento se ha infectado", recordó el máximo responsable de la OMS, lo que, unido a la falta de vacuna, impide utilizar una estrategia tan arriesgada como la de buscar la inmunidad de grupo.

"Nunca se ha utilizado como respuesta a una epidemia, y mucho menos ante una pandemia, plantea problemas éticos", aseguró Tedros, para recordar que todavía no hay estudios suficientes para confirmar cuánto dura la inmunidad de las personas que ya han pasado la Covid-19, y si ésta es igual en todos los individuos. "Permitir que un virus tan peligroso circule libremente no es ético y simplemente no es una opción", insistió Tedros, y añadió que la alternativa son las otras opciones que "desde el primer día" ha dado la OMS: buscar los casos, aislarlos, hacer tests, tratar a los pacientes, y rastrear los contactos de los contagiados.

Tedros subrayó que en esta labor están ayudando las aplicaciones de rastreo de casos de Covid-19 para móvil, con exitosos ejemplos en países como India, Dinamarca y Reino Unido, y subrayó que la OMS está colaborando con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades para perfeccionar estas herramientas digitales.

En los pasados tres días se batieron récords de contagios diarios globales, ahora la máxima marca son los más de 378.000 del domingo, y Europa ha llegado a más de 120.000 por jornada, triplicando las cifras de los meses de confinamiento.