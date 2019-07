'No pueden detenernos': más de 400.000 personas se unen para asaltar el Área 51

Más de 440,000 entusiastas de los Ovnis se han inscrito en un evento de Facebook bautizado como la "Tormenta en el Área 51", convocando a realizar una marcha hacia esa zona protegida del Ejército de EEUU, con el único objetivo de "ver a los alienígenas"

Desde la tarde del viernes, el evento tiene más de 442,000 personas inscritas para asistir y otras 450.000 también han indicado su interés en la convocatoria.

"Todos nos reuniremos en la atracción turística del Centro Alien y coordinaremos nuestra entrada", se lee en la descripción del evento. "Si corremos como naruto, podemos movernos más rápido que sus balas. Vamos a ver a los extraterrestres".

La extraña convocatoria se ha fijado para el 20 de septiembre frente a esta base de la Fuerza Aérea en Nevada, donde muchos teóricos de la conspiración han creído desde hace tiempo que el gobierno de los EEUU oculta información secreta sobre la vida extraterrestre. También alegan que el área ha sido un lugar de frecuentes avistamientos de ovnis.

El expresidente Obama descartó la teoría haciendo bromas en varias ocasiones en el pasado, aunque la exsecretaria de Estado Hillary Clinton abordó parcialmente el tema en los meses previos a las elecciones de 2016, prometiendo en su momento divulgar información sobre el Área 51.

En los últimos meses, el presidente Trump también se manifestó al respecto, aunque dijo no creer que existan: "Creo que es probable que ... quiero que piensen lo que piensen. Dicen, quiero decir, he visto y leído, y he oído. Y tuve una reunión muy breve al respecto. Pero la gente dice que están viendo ovnis. ¿Lo creo? No particularmente ", señaló.

Reconocida en 2013

Documentos de la CIA confirmaron en agosto de 2013 la existencia de la base militar "Área 51" en Nevada (EEUU), aunque no encontraron ni rastro de los extraterrestres que, según las teorías de la conspiración, fueron trasladados al enclave secreto en el que se probaron aviones espía durante la Guerra Fría.

Los documentos, obtenidos por la Universidad George Washington, incluían la primera referencia oficial conocida sobre el sitio, creado por una orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950.

Esos informes, hasta entonces clasificados, cubren el programa de diseño, desarrollo y pruebas de los aviones espía de Estados Unidos desde la era de la Guerra Fría, cuando Eisenhower aprobó el uso de un salitral en el suroeste de Nevada para los ensayos del avión U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

La existencia del "Área 51" no ha sido un secreto pero el hecho de que el Gobierno nunca reconociese su existencia y el que desde allí se realizasen misiones de prueba con aviones cuya estructura no tenía precedentes generó un sinfín de teorías conspirativas, incluida la existencia de tecnología de origen extraterrestre.

Esas teorías sostienen, entre otras cosas, que al "Área 51" fueron trasladados los restos de una supuesta nave extraterrestre que se habría estrellado en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947.