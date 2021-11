Países Bajos exige guardar cuarentena a un español contagiado con ómicron.

Países Bajos ha impuesto una cuarentena obligatoria a la pareja formada por un hombre español y una mujer portuguesa infectados con la variante ómicron del Covid-19, los cuales se saltaron el aislamiento e intentaron escapar hacia España el pasado domingo. Las fuerzas de seguridad del país neerlandés los encontraron en un avión que cogieron en Schiphol, Ámsterdam, y les obligaron a abandonarlo. Previamente, habían obtenido un diagnóstico positivo a su regreso de Sudáfrica y debían de guardar cuarentena en un hotel en la localidad de Badhoevedorp, no obstante huyeron del lugar, se desconoce cómo, e intentaron salir del país.

Después de esto, tendrán que guardar la respectiva cuarentena en un hospital cerca de Schiphol fuertemente protegido por las fuerzas de seguridad de Países Bajos para garantizar que los infectados cumplen con el aislamiento, según ha publicado el diario 'NRC Handelsblad'. Los viajeros procedentes del país africano deben cumplir con esta reclusión desde que se aprobara como obligatorio el pasado viernes.

La alcaldesa del municipio de Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans-Wijdeven, bajo la autoridad de Schiphol, ha detallado que ese mismo viernes aún no había base legal para aplicar la medida, por lo que, cuando la pareja salió del hotel, la seguridad del mismo les aconsejó que no se marcharan, pero no fueron detenidos. La misma

Schuurmans-Wijdeven ha reconocido que la cuarentena obligatoria es una medida "muy estricta" porque significa privar a las personas de "su libertad", pero ha defendido su imposición pues resultaba una "irresponsabilidad" que la pareja quisiera viajar a España. "Estamos muy sorprendidos de que la gente no se esté tomando esto en serio", ha lamentado en declaraciones a la televisión neerlandesa.

El pasado viernes aterrizaron dos vuelos procedentes de Sudáfrica aterrizaron en Países Bajos el viernes, con 624 personas a bordo. De ellos, 61 han dado positivo por Covid-19, 13 con la variante ómicron. Las autoridades del país europeo han advertido de que el número puede aumentar, dado que aún se analizan pruebas.

33 casos notificados ya en Europa

Por su parte, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) posee registro hasta el momento de 33 casos confirmados de la variante ómicron de la Covid-19 en ocho países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (UE/EEE), concretamente en Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Portugal.

Además, han indicado a partir de un comunicado que más allá de estos 33 diagnósticos ya confirmados por PCR también se han notificado "varios casos probables", pero que "aún se están investigando". Todos los casos confirmados tienen un historial de viajes a países africanos, y algunos han tomado vuelos de conexión en otros destinos entre África y Europa. Además, todos los casos de los que se posee información relacionada con la gravedad eran asintomáticos o leve, no encontrándose ni casos graves ni muertes en infectados con esta variante

En relación a los contagiados en Italia, los cuatro positivos con esta variante se derivan a partir de un hombre que viajó a Mozambique fuera diagnosticado positivo durante el fin de semana. Así, el Gobierno de la región de Campania resalta que este hombre habría contagiado después a su mujer y sus dos hijos, todos ellos vacunados y ninguno presenta "síntomas significativos". No obstante, el presidente de la región, Vincenzo de Luca, ha destacado que seguirán "el caso con la máxim atención".