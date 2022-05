El Parlamento Europeo exige cerrar un acuerdo sobre el embargo al crudo ruso

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no ser "los primeros en ceder" ante Rusia en su debate sobre un posible embargo a las importaciones de petróleo ruso, que Hungría mantiene bloqueado desde hace varias semanas. "Sobre sanciones e independencia energética, realmente espero que haya un acuerdo, no podemos permitirnos no tenerlo. No debemos ser los primeros en ceder (ante Rusia)", recalcó Metsola en una rueda de prensa tras participar en la cumbre extraordinaria que celebran este lunes y martes los líderes de los Estados miembros en Bruselas.

Los países de la UE trabajan con un borrador de sanciones en el que, en lo relativo al petróleo, se bloquearían las importaciones de crudo por vía marítima a final de año (representa dos tercios del total) y el que llega por oleoducto quedaría abierto hasta una fecha por determinar, con el objetivo de sortear el veto de Budapest. Orbán, el mayor aliado en la UE del presidente ruso, Vladímir Putin, dejó la puerta abierta a desbloquear el acuerdo si se le garantiza que, si hay problemas con el oleoducto que pasa por Hungría, pueda "obtener petróleo ruso de otro modo".

En su rueda de prensa, Metsola aseguró que, aun entendiendo "las realidades que enfrentan diferentes países", hay también "un límite a la flexibilidad que podemos permitir (en las sanciones) sin perder credibilidad de cara a nuestras poblaciones y al resto del mundo". "Hasta el momento, la opinión pública ha estado con nosotros y por eso es importante que sigamos siendo resolutivos. No podemos ser complacientes", señaló la presidenta de la Eurocámara.

En cualquier caso, aseguró que en la sala de los líderes ha encontrado una "buena atmósfera" de cara a la discusión de esta noche sobre las sanciones y aseguró que, pese a los diferentes grados de dependencia de los Estados miembros de la UE respecto a Rusia, sigue siendo "optimista" sobre las posibilidades de llegar a un consenso. "Espero que lo que han sido semanas difíciles lleven a un acuerdo que sea efectivo, que tenga garra y que podamos ir al siguiente paso. Esta guerra no se va a acabar pronto y debemos ser resolutivos en la forma de tomar decisiones", añadió.

Metsola también transmitió a los líderes la visión del Parlamento sobre los que deben ser los siguientes pasos respecto a la candidatura de Ucrania a entrar en la UE e insistió en que, una vez se publique el informe favorable de la Comisión Europea sobre este tema, los líderes deben otorgar al país el estatus de candidato en su cumbre de junio. "La elección que enfrentamos es que Ucrania pueda mirar a Europa o que dude de la capacidad de Europa de tomar decisiones importantes cuando se nos piden. Nos tenemos otra opción que acercar a Ucrania a nosotros y la peor señal que podemos dar es dudar cuando lo que Ucrania necesita es esperanza y un futuro", aseguró la maltesa.