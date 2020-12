De piloto de avión a repartidor: así le ha cambiado la vida a un joven por la Covid

El coronavirus ha provocado efectos muy perversos en el ámbito laboral. Más de 1.000 millones de personas han perdido su empleo en todo el mundo desde el inicio de la pandemia, incluso teniendo perfiles cualificados y contratos estables. Una de los sectores más castigados ha sido, sin duda, el aéreo, que ha sufrido un desplome durante el verano y se prevé que durante el invierno caiga un 70 %.

Entre las profesiones más reconocidas de este sector está el piloto de avión. Con la pandemia, se calcula que en tan solo un año las aerolíneas han pasado de necesitar a miles de pilotos aéreos a dejar en la calle al 50 % de los pilotos. Uno de ellos ha sido Román Savin, un piloto de una aerolínea rusa, de 23 años de edad, que se ha visto obligado a encontrar un nuevo empleo.

El joven cuenta en una entrevista que en el 2019 solía volar entre 90 y 100 horas al mes durante las temporadas altas de verano, mientras que en el 2020 ha tenido "un total de 140 horas en todo el año", según recoge RT. "Sigo trabajando como piloto de aerolínea, ya que mi compañía todavía tiene algunos vuelos, la mayoría chárter, en realidad, y tengo un promedio de un vuelo al mes, lo que significa que dispongo de 30 días de sobra", agregó.

Al disponer de tanto tiempo libre, el joven ha decidido trabajar entre semana como agente de ventas en un taller de repuestos de aviación y los fines de semana reparte comida a domicilio. "Ser un repartidor no trae ninguna obligación: no se firma un contrato, no hay un horario. Esa fue la parte principal para mí a la hora de elegirlo, no requería ningún horario, y dado que sigo volando de vez en cuando, fue perfecto", cuenta.