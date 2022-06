El Polisario excusa la decisión de Argelia ante la falta de explicaciones de Sánchez

El delegado en España del Frente Polisario, Abdulah Arubi, ha justificado la ruptura por parte de Argelia del tratado de amistad suscrito hace dos décadas con España, ya que considera que, casi tres meses después del "giro radical" sobre el Sáhara Occidental, sigue sin haber "explicaciones" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Arubi ha recordado que Argel ya llamó a consultas a su embajador en un intento por buscar respuestas "convincentes" a la carta que Sánchez remitió al rey de Marruecos, Mohamed VI, y en la que avalaba el plan de autonomía de Rabat para el Sáhara Occidental. "Creo que nadie ve a cambio de qué", ha advertido en una entrevista a Europa Press, dando por hecho que el cambio político oficializado en marzo responde en realidad a una campaña de "presión permanente" orquestada por Marruecos.

Para el delegado del Polisario, ese giro "va en contra del Derecho Internacional y descarta la autodeterminación" de la antigua colonia española, en un momento especialmente complicado por la tensión, "muy pública y notoria", entre Marruecos y Argelia, sin relaciones actualmente. España y Marruecos aún no cierran el acuerdo para la aduana en Ceuta y Melilla y volverán a reunirse próximamente. En este sentido, ha lamentado que Sánchez no tuviese en cuenta a Argelia y ha sugerido que anuncios como el de este miércoles evidencian que las relaciones con España no son tan "sólidas", a pesar de lo que "intentan dejar ver" las autoridades españolas en sus declaraciones públicas.

"España tiene que entender que el norte de África se compone de muchos más países, no solo Marruecos", ha dicho Arabi, que ha acusado a Sánchez de inclinarse hacia el país que "ocupa" el Sáhara Occidental a costa de "complicar" en última instancia cualquier solución, incluida la labor de mediación de Naciones Unidas. Sobre la comparecencia de Sánchez de este miércoles en el Congreso de los Diputados, para explicar precisamente el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, Arabi considera que "no ha aportado absolutamente nada nuevo" a lo que ya se sabía, al tiempo que le ha recriminado que diga hablar "en nombre del pueblo saharaui" cuando en realidad no le ha consultado.