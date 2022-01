Por qué Rusia quiere invadir Ucrania y qué consecuencias tendría para Europa

Millones de europeos están mirando al televisor preguntándose cómo es posible que de repente se hable de una guerra en el continente por Ucrania. Los rusos han concentrado 100.000 soldados en su frontera con este país mientras el gobierno ucraniano pide a protección de Europa, y sobre todo de la OTAN. He aquí algunas claves que explican las causas (y consecuencias) económicas, políticas y militares de este conflicto.

¿Por qué Rusia quiere invadir Ucrania?

Una de las cosas que más preocupa al presidente ruso Vladimir Putin es que Ucrania acabe formando parte de la OTAN, lo cual significaría que se ampliarían en 1.576 kilómetros las fronteras de la alianza militar con Rusia. Las restantes exrepúblicas socialistas soviéticas europeas, la vieja Europa del Este, ya son parte de la OTAN. Los rusos insisten en que cuando ellos se fueron pacíficamente de los países del Este en los noventa, EEUU se comprometió a no expandir la OTAN. Pero ha ocurrido lo contrario.

Es más, en 2008 EEUU prometió a Ucrania que algún día sería parte de la OTAN. Para Putin, todas estas ampliaciones significan que hay un arsenal de armas apuntando a Rusia, desde los países bálticos hasta Turquía. “¿Estamos poniendo nuestros cohetes cerca de las fronteras de Estados Unidos? No, no lo estamos haciendo” argumentó Putin a un periodista occidental en una rueda de prensa en diciembre. “Es Estados Unidos con sus cohetes los que están a nuestras puertas”. Por eso dijo Putin que Rusia iba a instalar arsenales en Venezuela y Cuba.

¿Qué dicen los países de la OTAN?

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, comentó hace poco: “Ucrania no es una amenaza para Rusia. Creo que, en todo caso, es la idea de una Ucrania democrática y estable lo que supone un desafío para ellos. Y por lo tanto, la OTAN continuará brindando apoyo a nuestro socio, a una nación soberana, pero también, por supuesto, reconociendo que Ucrania es un socio y no un aliado de la OTAN”.

La OTAN ha expresado recientemente su apoyo a Ucrania, pero no forma parte de los planes de ampliación de la OTAN a corto plazo. Sin embargo, los rusos quieren un compromiso escrito. “No confiamos en la otra parte", dijo hace poco el jefe negociador de Rusia, el viceministro de Relaciones Exteriores Sergei Ryabkov. "Necesitamos garantías sólidas, a prueba de agua, a prueba de balas y legalmente vinculantes. No declaraciones. No salvaguardas. Garantías. Con todas las palabras, 'debe, debe', todo lo que debe incluirse”.

¿Qué ha pasado en los últimos años en Ucrania?

En 2013, el pueblo ucraniano organizó manifestaciones contra el presidente del país, Viktor Yanukovich, pues consideraba que era un títere de Moscú y les estaba alejando de la Unión Europea. El mandatario fue depuesto en 2014. Como respuesta, las tropas rusas tomaron la península de Crimea, al sur de Ucrania. Los rusos lograron que Crimea decidiera formar parte de la Federación rusa porque la mayoría de sus habitantes son de origen ruso y no se sienten ucranianos. Meses después sucedió lo mismo en otras regiones de Ucrania oriental que limitan con Rusia y que se llaman Donetsk y Lugansk. Tropas paramilitares rusas aparecieron por allí para aliarse con los rebeldes y controlar esos territorios de mayoría rusa. En esas guerras de fronteras han muerto unas 15.000 personas.

El 80% del gas que Rusia exporta a la UE pasa por Ucrania, y colma la cuarta parte de las necesidades de la UE

¿Cuál sería el próximo paso de Putin?

Según los servicios secretos occidentales, sería invadir Ucrania sin miramientos. No está claro si eso sería traspasar las líneas rojas para desatar un conflicto en gran escala porque Ucrania no forma parte de la OTAN. Por ahora, la OTAN solo ha dicho que esa agresión tendría “graves consecuencias”. Lo que está claro es que es la zona más caliente de Europa. Hay una movilización de 100.000 soldados y cientos de carros de combate por parte rusa, y apertrechamiento de material militar por parte de Ucrania. La OTAN ya tiene luz verde para enviar armas antitanque Javelin y sistemas de defensa aérea Stinger a las fuerzas de Ucrania. EEUU también aprobó transferir armas antitanque ligeras desde el Reino Unido. Esa región se ha convertido en un territorio que hace preguntarse a los europeos sobre la importancia estratégica.

¿Es Ucrania un territorio estratégico?

El 80% del gas que Rusia exporta a la UE pasa por Ucrania, y colma la cuarta parte de las necesidades de la UE. Estos conductos constan de 36.720 kilómetros de tubos gas; 4.514 kilómetros para conductos de petróleo y 4.363 kilómetros para transporte de refinados. Los geoestrategas afirman que una interrupción de estos flujos de productos derivados del petróleo (ya ocurrió en 2005-2006) provocaría un daño incalculable a millones de europeos occidentales.

¿Tiene Ucrania interés por sus recursos energéticos?

Según International Trade Administration, un organismo del gobierno de EEUU, Ucrania tiene enormes recursos naturales para satisfacer las necesidades internas de recursos energéticos, con estimaciones de aproximadamente 900.000 millones de metros cúbicos de reservas probadas de gas natural. En Europa, Ucrania ocupa el segundo lugar en reservas de gas. Sergiy Kurovets, vicerrector de la Universidad Técnica Nacional de Petróleo y Gas de Ucrania, afirma que los recursos de hidrocarburos de Ucrania podrían albergar más de 5.000 millones de toneladas de hidrocarburos, que es el doble de lo que se extrae habitualmente. “También hay reservas colosales de hidrocarburos no tradicionales: gas de esquito y petróleo, metano de depósitos de carbón, hidratos de gas del Mar Negro”. Las declaraciones fueron recogidas por el medio ucraniano “Ukrinform”. Según el mismo medio, en el campo Machuske (región de Poltava), hay una bolsa de gas que podría dar un flujo diario de 1,2 millones de metros cúbicos.

¿Cuál es su potencia económica?

La respuesta la tiene el conocido Factbook de la CIA: “Después de Rusia, la República de Ucrania fue el componente económico más importante de la antigua Unión Soviética, produciendo alrededor de cuatro veces la producción de la siguiente república en el ranking. Su fértil suelo negro representaba más de una cuarta parte de la producción agrícola soviética y sus granjas proporcionaban cantidades sustanciales de carne, leche, cereales y verduras a otras repúblicas. Asimismo, su industria pesada diversificada suministró equipos únicos, como tuberías de gran diámetro y aparatos de perforación vertical, y materias primas a sitios industriales y mineros en otras regiones de la antigua URSS”.

Aparte de su potencia agrícola, Ucrania fabrica misiles balísticos, grandes aviones de transporte como los Antonov, y también tiene una muy desarrollada industria espacial con plataformas de lanzamiento para cohetes. Es uno de los mayores exportadores de armas del mundo, con clientes en India, Arabia Saudí y Turquía. Además, tiene 15 reactores de energía nuclear le sitúan como una de las más importantes potencias atómicas del mundo. Abastecen el 50% de sus necesidades energéticas. El PIB de Ucrania es 155.600 millones de dólares, casi diez veces menos que España.

¿Cuál es el peso de Ucrania en Europa?

Algunas magnitudes de Ucrania lo hacen un país digno de llamar la atención. Es el país más grande de Europa después de Rusia y Turquía (para los que consideren que Turquía es europea). Tiene 603.000 kilómetros cuadrados. Es el séptimo más poblado con 44,6 millones. La frontera de Ucrania con Rusia tiene una longitud de 1.576 km de largo lo cual le hace un país estratégico, pues actúa como paredón contra la expansión rusa. El hecho de que tenga fronteras comunes con Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia le da una posición estratégica dentro de la Europa central y oriental. La ciudad costera ucraniana de Sebastopol, en la península de Crimea, es una importante base naval de la armada rusa. Es la sede de la flota rusa del Mar Negro.

¿Cuál ha sido la historia de Ucrania bajo la URSS?

Como país, la historia de Ucrania en los últimos 100 años ha sido bastante tormentosa. En 1921 fue invadida por Polonia y por la URSS. Los polacos se retiraron, pero los soviéticos se quedaron durante unos 70 años. Los recuerdos de los ucranianos de esos años no son especialmente agradables. A principios de los años 30 del siglo pasado el país sufrió la mayor hambruna de su historia. En realidad, lo que sucedió es que Stalin puso en marcha en 1928 su sistema de colectivización de las explotaciones agrícolas que pasaron a ser gestionadas por comunas –el sistema de koljoses–, y redujo la producción agrícola a cifras muy bajas.

La poca producción de grano que se destinó a Rusia de modo que el dictador soviético condenó a morir de hambre a millones de ucranianos. No se sabe la cifra concreta, pero varía entre 1,5 y 5 millones de personas. Los ucranianos lo llamaron Holodomor (matanza de hambre). Posteriormente, la Unión Soviética invirtió mucho en la industrialización de Ucrania, para lo cual se necesitaban recursos eléctricos. Construyó la central nuclear de Chernóbil, una zona cercana a la frontera con Bielorrusia. La central voló por los aires en 1986 y devastó una zona entera que quedó inservible para la agricultura y que causó miles de muertos por las consecuencias de procesos cancerígenos.