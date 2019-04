Así ha contado la prensa internacional el incendio en la catedral de Notre Dame

Francia y el mundo entero ha seguido con incredulidad el devastador incendio en la catedral de Notre Dame en París que ha provocado la destrucción de dos tercios de la cubierta de la catedral, y en particular la aguja en cuya reconstrucción se estaba trabajando y que aparece como el lugar donde probablemente comenzó el incendio. Las portadas de la prensa gala e internacional coinciden en la noticia del día y recogen la conmoción por la tragedia.

En Francia todas las portadas coinciden en dedicar su portada al incendio con imágenes impactantes y lamentan el incendio de uno de sus símbolos más representativos. 'Liberation' con una imagen de la caída de la aguja de la catedral titula con 'Notre Drame', en un juego de palabras que significa 'Nuestro Drama', el mismo titular que utiliza 'L'Indépendant. 'Le Figaro' coincide en mostrar la imagen de la aguja en llamas momentos antes de desplomarse, acompañado del titular 'El desastre'.

'Le Télégramme' titula como 'lo impensable', Le Parisien como 'Nuestra Señora de las lágrimas', Le Bien Public como 'una catástrofe francesa' o La Croix como 'El corazón en cenizas', son alguno de las portadas francesas.

Pero fuera de las fronteras francesas, los medios también llevan a primera plana la magnitud del incendio de uno de los lugares más emblemáticos e históricos de Europa y el mundo. The Independent muestra 'Notre Dame en llamas', acompañado del subtítulo "nueve siglos de historia derrumbados en 63 minutos". "El infierno devasta Notre-Dame" titula The Guardian. The Times también dedica su portada a la "Batalla para salvar Notre-Dame".

Aunque con menor cobertura, los medios económicos también llevan a sus portadas el incendio y lamentan las llamas que han arrasado con el mítico monumento.