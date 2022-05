Portugal asegura que podría cerrar el grifo al suministro ruso sin dificultad.

A su llegada a la reunión informal de los ministros de Exterior de la OTAN, el titular luso de Exteriores, João Gomes Cravinho, dijo hoy que Portugal podría cerrar mañana mismo el grifo del gas y el petróleo rusos sin dificultades y que el diálogo continúa para eliminar la dependencia europea de los combustibles fósiles de Rusia. "Hay una asimetría del impacto de las sanciones. Portugal, por ejemplo, no tendría ninguna dificultad en cerrar mañana el grifo del gas o el petróleo ruso. Otros países tienen una dependencia", dijo citando a Hungría, Eslovaquia y Bulgaria, en declaraciones a medios portugueses en Berlín.

Gomes Cravinho, que está en Alemania por la reunión de los ministros de Exterior de la OTAN, aseguró que lo que está dificultando el proceso de más sanciones no es nada político sino "técnico y económico". Los países que más dependen de los combustibles fósiles rusos "piden apoyos, períodos transitorios, que haya por parte de la Comisión Europea una inversión fuerte en el desarrollo de otras soluciones, como gasoductos, oleoductos...", explicó. "Eso, naturalmente, no se hace de un momento a otro", dijo.

El diálogo en la UE continúa porque "el objetivo es compartido por todos, cortar la dependencia europea de los combustibles fósiles procedentes de Rusia", y el canciller luso confía en encontrar soluciones que satisfagan a todos "durante el próximo par de semanas". Gomes Cravinho no teme que la solución encontrada no sea efectiva porque, a pesar de que algunos países son muy dependientes de los combustibles rusos, "no representan grandes volúmenes de la exportación rusa", recordó.

"En ese sentido, sea cual sea la solución, el paquete tendrá seguramente un impacto muy significativo para la economía rusa y la capacidad rusa de alimentar su máquina de guerra", insistió. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán mañana en Bruselas la situación en Ucrania mientras siguen tratando de cerrar una sexta ronda de sanciones contra Rusia que incluya el veto a su petróleo y garantías para los países que dependen de él.