¿Test de antígenos? Un estudio advierte de la poca fiabilidad en asintomáticos

Los nuevos datos de un estudio realizado por el proveedor de servicios de diagnóstico médico en Europa SYNLAB, donde han comparado pruebas PCR y test rápidos de antígenos, destacan la baja sensibilidad de estos últimos cuando se utilizan para examinar a personas asintomáticas que son portadoras del virus y las que no se encuentran infectadas. El estudio médico, denominado 'Safe at work', se realizó sobre más de 20.000 personas que no refirieron ningún síntoma con el objetivo de detectar el SARS-CoV-2. Los resultados segmentados confirman que casi el 40 por ciento de los casos que dieron positivo en la prueba de SARS-CoV-2 con PCR podrían haberse pasado por alto al utilizar las pruebas rápidas de antígenos.

"Los datos recientes de nuestro estudio enfatizan nuestra preocupación con respecto al uso puntual de los test rápidos de antígenos para crear ambientes seguros en la interacción entre personas, pues podrían pasar por alto a casi el 40 por ciento de los portadores del virus, que sí serían identificados por RT-PCR o métodos equivalentes", explica el director médico del Grupo SYNLAB, el doctor Santiago Valor. "Esas personas se encontrarían en una situación de falsa seguridad y podrían propagar el virus sin darse cuenta, ya hemos visto en numerosos ejemplos. Todos queremos volver a la normalidad, pero esto solo será posible si actuamos y hacemos pruebas de forma responsable y precisa", ha advertido el experto.

Menos sensibilidad cuando la carga viral es baja

La explicación de las limitaciones de las pruebas de antígenos radica en una fuerte caída de la sensibilidad en la detección cuando las cargas virales son bajas, por encima de los 25 a 30 Ct (umbral de ciclos). El valor Ct indica cuántos ciclos de multiplicación de la PCR deben realizarse para revelar la presencia del material genético viral.

Así, por regla general, cuanto más alto sea el valor Ct, menos cantidad de virus estará presente en la muestra. Actualmente, es un hecho que los tests de antígenos no detectan el SARS-CoV-2 en personas sometidas a test con valores de Ct más altos; sin embargo, esto no excluye que puedan ser contagiosas, ya que se ha demostrado que se puede aislar el virus infeccioso incluso de individuos con valores de Ct muy altos.