El líder de Malí anuncia su dimisión y el fin del Gobierno tras su detención.

El presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, ha presentado su dimisión y ha anunciado a su vez la disolución del Parlamento y del Gobierno, horas más tarde de haber sido secuestrado junto al primer ministro, Boubou Cissé, por un grupo de militares rebeldes.

"He decidido renunciar a mi cargo a partir de este momento. No quiero que se derrame sangre si eso significa mantenerme en el poder", ha anunciado Keita a través de un mensaje difundido por la televisión estatal ORTM. Keita, visiblemente afligido, ha reconocido que no ha podido dirigir al Ejército y ha lamentado las muertes que se produjeron durante la represión de las manifestaciones del mes de julio.

El presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, y su primer ministro, Boubou Cissé, fueron detenidos este martes por militares amotinados en el marco de un posible golpe de Estado. El arresto de los mandatarios malienses se habría producido cuando ambos se encontraban en la residencia de Keita en Sebenikoro, horas después de que se registrara un motín en un cuartel del Ejército en la localidad de Kati, que se encuentra a 15 kilómetros de Bamako, la capital del país.

Según informaciones del diario 'Jeune Afrique', ambos fueron trasladados por los soldados al cuartel, donde se había registrado previamente un intercambio de disparos entre militares amotinados y otro grupo de soldados presentes en la base. Poco antes de su detención, el primer ministro maliense apeló a la "razón" y al "sentido patriótico" y pidió "silenciar las armas" ante lo que podría considerarse un escenario similar al del golpe de Estado de 2012.