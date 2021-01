Australia no descarta la vuelta de Julian Assange... pero impone sus condiciones 

No descarta su regreso. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha asegurado que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, será "libre para volver" al país si las autoridades británicas retiran todos los cargos que pesan sobre él, un día después de que la Justicia de Reino Unido rechazase la extradición a Estados Unidos.

Un tribunal de Londres descartó el lunes el traslado de Assange a Estados Unidos, donde está acusado de cargos de espionaje que podrían costarle hasta 175 años de cárcel. La jueza rechazó los argumentos jurídicos de la defensa, pero entendió que existía riesgo de suicidio por la salud mental de Assange.

"Si todo eso se resuelve, Assange, como cualquier otro australiano, podría volver a casa si quisiera. Dependería de él cuando todos estos procedimientos terminen", ha dicho Morrison en una entrevista radiofónica este martes. El primer ministro, no obstante, ha dejado claro que su Gobierno no es parte del caso, según el 'Sydney Morning Herald'. El fundador de Wikileaks permanece en una prisión de Londres a la espera de que se examine el miércoles en una nueva vista su posible excarcelación.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció el lunes asilo político a Assange, al tiempo que pidió para él un indulto por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump. El entorno de Assange también ha reclamado este perdón presidencial, con el objetivo de dar carpetazo definitivo a un caso que pretende depurar responsabilidades por la publicación de miles de documentos confidenciales en Wikileaks en 2010 y 2011.

No será extraditado a EEUU

La magistrada del Tribunal Penal Central de Londres justificó su decisión al señalar el riesgo de que Assange pudiera suicidarse si se aprobara su extradición. Baraitser decidirá el próximo miércoles si el activista será puesto en libertad condicional tras escuchar los argumentos de sus abogados, que piden la medida bajo controles estrictos.

"He concluido que la condición mental del señor Assange es tal que sería opresivo extraditarle a Estados Unidos", declaró Baraitser, y señaló la mengua de la salud física y mental del afamado hacker australiano, especialmente los signos de depresión y las autolesiones que muestra. La resolución de la jueza indica que el sistema penitenciario no podría garantizar con seguridad que Assange no se quitaría la vida, poniendo de ejemplo el caso de Jeffrey Epstein, que se suicidó en agosto de 2019 mientras se encontraba en su celda. La Fiscalía británica ha anunciado que recurrirá el fallo en representación del Gobierno estadounidense, que pidió formalmente la extradición de Assange en junio de 2019.