Putin busca restaurar el diálogo directo con EEUU en su encuentro con Biden

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado este domingo que el gran objetivo de su encuentro de la semana que viene con su homólogo estadounidense, Joe Biden, será el restablecimiento del diálogo directo entre ambos países tras años de fuertes tensiones diplomáticas que han roto las cadenas de contacto. Se espera que la cumbre entre los dos presidentes tenga lugar en Ginebra, Suiza, el 16 de junio, y será su primera reunión desde la inauguración de Joe Biden a principios de este año.

"Restablecer nuestros contactos personales, relaciones, retomar el diálogo directo, crear mecanismos de cooperación que funcionen en los ámbitos que son de mutuo interés", ha declarado Putin en una entrevista al canal Rossiya 1 donde ha destacado cierta relajación de la tensión en los días previos al encuentro, aunque mantiene que se trata simplemente de un esfuerzo para crear buen ambiente. "Antes de los eventos de alto nivel, ambas partes siempre tratan de suavizar alguna retórica negativa con el fin de crear un entorno favorable apropiado para el trabajo. No hay nada especial aquí, no me llamo a engaño. Este es un enfoque profesional", ha explicado en este sentido.

Como muestra, Putin dedicó unos segundos a aplaudir "la profesionalidad" demostrada por Biden al aprobar la ampliación del tratado armamentístico START, y se mostró abierto a permitir la extradición de criminales informáticos a Estados Unidos - Rusia ha sido acusada de injerencia informática en los procesos electorales norteamericanos, algo que el Kremlin ha negado - si Washington también hace lo propio.

"Si estamos de acuerdo en la extradición de los criminales, entonces Rusia, por supuesto, lo hará, pero solo si la otra parte (en este caso, Estados Unidos) acepta hacer lo mismo y extradita a criminales similares a la Federación de Rusia", ha señalado.

Cuestiones urgentes

Según especificó la Casa Blanca cuando se confirmó la fecha de la reunión entre ambos líderes, Biden y Putin discutirán "toda la gama de cuestiones urgentes" entre ambos países, a medida que "buscan restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación" entre Moscú y Washington. Por su parte, el Kremlin precisó que los líderes debatirán la lucha contra la pandemia de Covid-19 y la "resolución" de los conflictos regionales.

En las últimas horas, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado que el presidente estadounidense tiene "toda la intención" de tratar el tema de los Derechos Humanos con Putin a pesar de las reticencias del Gobierno ruso. "El presidente tiene toda la intención de plantear los abusos de los Derechos Humanos y el encarcelamiento de disidentes y activistas, que es una violación de lo que consideramos deberían ser las normas en todo el mundo", ha aseverado Psaki en una entrevista para la televisión estadounidense CNN. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, había declarado antes que Putin no tiene intención de tratar estos temas con Biden, ni tampoco hablar sobre el caso del opositor Alexei Navalni.