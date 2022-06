Putin culpa de la inflación global a los "errores de Occidente" y las sanciones

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, culpó este lunes de la inflación global a los errores cometidos por países occidentales "durante muchos años" y las sanciones que llevaron a la "destrucción de cadenas logísticas" habituales. "Los errores de muchos años de los países occidentales en la política económica y las sanciones ilegítimas han llevado a una ola de inflación global, a la destrucción de las cadenas logísticas y productivas habituales", en un mensaje a los participantes en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

El jefe del Kremlin destacó que este año el foro, la cita empresarial más importante de este país que cumple este año su cuarto de siglo, "tiene lugar en un momento difícil para toda la comunidad internacional". Al mismo tiempo, según Putin, "junto con los desafíos, se abren posibilidades". Es por eso que el lema del foro es 'Nuevo Mundo - Nuevas Oportunidades', dijo. "Estoy convencido de que para Rusia la década de 2020 se convertirá en un período de fortalecimiento de la soberanía económica, del desarrollo acelerado de su propia infraestructura y la base tecnológica", aseguró Putin. Agregó que la economía rusa "mantendrá su rumbo hacia la apertura y una amplia cooperación internacional".

En el día 103 de la invasión rusa de Ucrania los ucranianos resisten con éxito en Severodonetsk y otros puntos de la región de Lugansk, al tiempo que el Gobierno del Reino Unido acaba de anunciar el envío al Ejército ucraniano de misiles de hasta 80 kilómetros de alcance. El presidente ruso amenazó el domingo con atacar "nuevos objetivos" si los aliados occidentales le suministraban a Ucrania misiles de largo alcance que pudieran impactar en territorio ruso. Las fuerzas ucranianas que combaten en la región de Lugansk recibieron la visita el domingo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Sus fuerzas han continuado realizando en las últimas horas contraataques limitados y localizados, pero exitosos, contra posiciones rusas.

Al mismo tiempo se ha conocido la muerte del general ruso Roman Kutuzov durante un enfrentamiento en la región oriental de Lugansk, informaron este lunes en un mensaje en su cuenta de Facebook, las Fuerzas Armadas de Ucrania. Kutuzov murió cerca de la ciudad de Popasna, en la citada región prorrusa que está siendo fuertemente bombardeada por las tropas enviadas por Moscú en los últimos días.

Lavrov cancela su viaje a Serbia porque no le dejan pasar: Rusia confirmó anoche que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no permiten el sobrevuelo de su espacio aéreo del avión en el que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, iba a viajar a Serbia, por lo que su visita a ese país la próxima semana no podrá efectuarse hoy por hoy. Un alto cargo en el Ministerio ruso de Exteriores indicó a la agencia Interfax, a la pregunta de si la visita prevista para el lunes y martes queda cancelada, que "nuestra diplomacia aún no ha logrado teletransportarse". La fuente confirmó que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no han autorizado el sobrevuelo del avión de Lavrov de su espacio aéreo.