Putin expulsará de Rusia a diplomáticos españoles como contestación a Sánchez.

Son horas frenéticas en la embajada de Rusia en Madrid. La decisión de España de expulsar diplomáticos se esperaba, apuntan en conversación con La Información. De hecho, ya se ha obligado a abandonar a más de 300 representantes diplomáticos del Kremlin en todo el mundo. Con lo que no se contaba era con la cantidad de personas que serían rechazadas por Moncloa y con las horas de trabajo que les está suponiendo cerrar la salida de los señalados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Sus identidades y funciones no han trascendido, lo único que ha afirmado el Ejecutivo de Pedro Sánchez es que suponen un amenaza directa para España. Habrá respuesta.

Hay que tener en cuenta que no son solo una treintena de personas las que abandonan el país, sino varias decenas de familias que han tenido que regresar a Rusia en pocos días. Y todo ello conlleva trámites burocráticos y logísticos antes de partir a su país natal. "Tenemos mucho trabajo, tenemos que ayudar a nuestros compañeros", afirman las fuentes consultadas.

Aunque el mensaje con el que se quedó la opinión pública española fue el de la expulsión de estos 27 diplomáticos rusos, la medida está teniendo consecuencias para los que se tienen que quedan. Los rechazados representan la mayoría del cuerpo diplomático de Moscú que había en España, que se queda en cuadro, tuvieron que marcharse en menos de una semana y, además, sus cuentas bancarias han sido bloqueadas.

Pese a ello desde la embajada rusa aseguran que su intención va a seguir siendo la misma que antes: trabajar y continuar con la labor de construir relaciones bilaterales con España. Una actitud de mano tendida que, sin embargo, contrasta con la actividad de sus redes sociales donde niegan los ataques indiscriminados del ejército de Putin en Ucrania. El Gobierno español, por cierto, no está haciendo nada para frenar este canal oficial.

Aunque la labor de un diplomático es tratar de construir puentes, desde la embajada rusa insisten en que no entienden la expulsión de sus 27 diplomáticos y tampoco la razón que ha llevado al Ministerio de Exteriores a hacer esa elección, que consideran arbitraria y sin ningún criterio. De hecho, según ellos, cuando se le preguntó a la persona encargada del Ministerio sobre el porqué de esa decisión, no supo qué responder.

Por otro lado, remarcan que, aunque Rusia todavía no ha respondido a la decisión del Gobierno de España de expulsar a los diplomáticos, la decisión llegará "pronto" por parte del Kremlin, ya que este tipo de acciones siempre son recíprocas. No obstante, el hecho de que se lleve a cabo esta decisión no va impedir que las relaciones sufran un deterioro absoluto. Así, remarcan desde la legación rusa que seguirán apelando al diálogo porque no creen que las sanciones tengan un efecto positivo. De la misma forma que atacan a los ciudadanos del país sancionado también repercute en la población del país que castiga, aseguran.

En plena guerra, todo invita a pensar que la relación entre España y Rusia es inexistente. Pero todavía existen canales diplomáticos entre los dos territorios para encauzar una futura relación si Putin detiene la guerra. Prueba de ello es que el principal interlocutor del Kremlin en España, el embajador Yuri Korchagin, continua viviendo en Madrid. De la misma forma que el embajador de España en Rusia, Marcos Gómez, también se mantiene en Moscú. Una nueva realidad diplomática que el país que dirige Putin, al que Sánchez ha calificado de "sátrapa" mantiene no solo con España, sino con el resto de países de Occidente. Los últimos lazos no se quieren romper.