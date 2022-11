Putin se hace de rogar en la prórroga del pacto para exportar grano y fertilizantes. 

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Vershinin, ha afirmado este sábado que Moscú aún no ha tomado una decisión sobre la extensión del acuerdo que facilita la salida de cereales y fertilizantes rusos y ucranianos, el cual expira el 19 de este mes. "Lo determinante es no solo el acuerdo en paquete alcanzado en Estambul, sino cómo se cumple, en primer lugar, la parte de este que tiene que ver con Rusia", ha dicho Vershinin -citado por la agencia TASS- a un grupo de periodistas en Ginebra, donde el viernes mantuvo un ronda de consultas con representantes de la ONU sobre el acuerdo del grano.

Ha destacado que la ronda de conversaciones celebrada este viernes en la ciudad suiza fue "positiva, larga, útil y detallada". Al mismo tiempo, Vershinin ha indicado que, si bien la exportación de grano ucraniano ha alcanzado cifras importantes, no se puede decir lo mismo de los cereales rusos, pese a las declaraciones de la Unión Europea y de Estados Unidos acerca de que los alimentos no están afectados por las sanciones. "Lamentablemente, no lo podemos confirmar, porque, como antes, siguen siendo un problema las dificultades de las transacciones financieras, la logística, la entrada de nuestro buques o de buques con cargas rusas principalmente en los puertos de Europa", ha añadido.

El viceministro ruso ha recordado que los acuerdos firmados en Estambul -el pasado 22 de julio- para 120 días contemplan la posibilidad de una "extensión técnica" para otros 120 días si ninguna de las partes (Rusia, la ONU, Ucrania y Turquía) se opone a ella. "Sí, hay poco tiempo (...). Cada día importa. Por eso nuestro mensaje a los representantes de la ONU consiste en que no hay que perder tiempo, en que hay que aprovechar cada día para obtener resultados concretos", ha reconocido.

A principios de este mes, Rusia suspendió su participación en el acuerdo alegando que Ucrania había atacado sus buques en Crimea, pero algunos días después aceptó retornar al pacto. Unos 10 millones de toneladas de cereales y otros alimentos procedentes de Ucrania y Rusia han sido exportados ya mediante el acuerdo del grano o la Iniciativa de Cereales del mar Negro, según señaló la semana pasada la ONU. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha advertido de que no renovar el acuerdo más allá del 19 de noviembre "sería muy grave" y que la consecuencia más inmediata sería el aumento de precios de los cereales.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado su confianza en que el acuerdo indirecto entre Rusia y Ucrania mediado por su país para facilitar la salida del grano de los puertos ucranianos como una puerta para facilitar negociaciones de paz entre ambos países en guerra. De momento, Turquía considera prioritario prorrogar el acuerdo, pero "lo que suceda nos permitirá comprender si los esfuerzos de mediación de Turquía pueden acercar la paz", según el mandatario.

"Turquía se esfuerza por convertir el Corredor de Cereales en un camino de paz", ha reiterado el mandatario durante la cumbre de la Organización de Estados Túrquicos que se está celebrando en la ciudad uzbeca de Samarcanda, en comentarios recogidos por la agencia oficial de noticias Anatolia. El presidente turco ha explicado que, de todas formas, toda decisión al respecto depende de los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, con quien espera conversar lo antes posible sobre estos temas.

Por último, el presidente reiteró que cualquier "amenaza" sobre la continuidad del acuerdo de grano "representa el camino equivocado", no solo por la situación de seguridad sino por el destino de los cargamentos. "El objetivo del presidente Putin es dar prioridad a los países pobres de África, en particular Malí, Somalia o Sudán. El líder ruso ofreció suministrar cereales a estos países de forma gratuita. Estamos listos para la exhibir la misma sensibilidad sobre este tema", según el líder turco. "Es importante definir el alcance de este tema. Hay que hacer esfuerzos para atender a los países africanos, donde más se necesitan alimentos, porque exportar productos agrícolas a Europa mientras África es ignorada sería un enfoque injusto", ha explicado.