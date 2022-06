Putin no se opone al ingreso de Ucrania en la UE porque no es un bloque militar. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha admitido no tener "nada en contra" de una posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea al no ser esta una "organización militar", como sí lo es la Alianza Atlántica. "La UE no es una organización militar, sino un bloque político, a diferencia de la OTAN. Por lo tanto, siempre hemos dicho que nuestra posición aquí es coherente y comprensible", ha defendido el mandatario ruso en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El líder ruso ha apuntado que cada país está en su derecho de tomar la "decisión soberana" de unirse a asociaciones económicas, y estos grupos tienen también el derecho de decidir si aceptan a qué determinados países, o no.

En este punto, ha señalado que será, por tanto, la Unión Europea quien deba determinar si la adhesión de Ucrania -que este viernes ha obtenido por parte de la Comisión Europea la recomendación para recibir el estatus de país candidato aunque con condiciones-, será un aspecto beneficioso para el grupo. En la misma línea, ha invitado al pueblo y las autoridades ucranianas a valorar si la unión al grupo de los Veintisiete será algo que vaya "en beneficio o detrimento" de su país, respecto al cual considera que corre el riesgo de convertirse en "una semicolonia" de las potencias europeas debido a su fragilidad económica y su dependencia de ayudas económicas. El presidente Putin se ha mostrado consciente de que su país vecino recibirá, en primera instancia, un apoyo significativo, si bien ha incidido en que es "poco probable" que esto sirva para reactivar algunas "industrias críticas". En este aspecto, el líder ruso considera que los países europeos no van a crear por sí mismos un competidor dentro de la propia UE.

Bruselas condiciona el estatus de candidato a una serie de reformas que asume que el Gobierno de Volodímir Zelenski pondrá en marcha. En concreto, apunta a la reforma de la judicatura, la ley contra oligarcas y contar con una agencia anticorrupción operativa. En materia económica, reconoce margen de mejora para el funcionamiento de su sistema y avisa que para hacer frente a la presión competitiva en la UE dependerá de manera crucial de cómo se diseñen y ejecuten las inversiones de posguerra en Ucrania. El Ejecutivo europeo hará seguimiento de los progresos de Ucrania en las condiciones marcadas y se espera una evaluación para finales de 2022. En rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha hecho hincapié en que las reglas de adhesión son "dinámicas" y admiten reversibilidad si se registran retrocesos en las reformas comprometidas.