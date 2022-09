Putin pide a la UE levantar las sanciones sobre el Nord Stream 2 para enviar gas. 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, intensifica su chantaje energético a la Unión Europea y les insta a lenvantar las sanciones sobre el gasoducto Nord Stream 2 si les urge tanto el gas de cara al invierno. "Al final, si están impacientes, si todo es tan difícil, tome y levante las sanciones en Nord Stream 2, son 55.000 millones de metros cúbicos al año. Solo presionen el botón y todo saldrá bien", dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa posterior a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Uzbekistán. El mandatario ruso ha recordado que no fue Rusia la que bloqueó el Nord Stream 2, sino Alemania incluso antes del inicio de la campaña militar en Ucrania el 24 de febrero pasado.

El presidente también ha afirmado que Moscú no cortó el gas a Europa a través del Nord Stream 1 porque le gusta hacerlo, sino que se vio obligado a ello por no recibir repuestos para las turbinas que dejan de funcionar debido las sanciones. La UE ha insistido que las turbinas rusas no están bajo sanciones, tras lo cual Putin sostuvo que éstas se encuentran bajo la ley británica, debido a que la filial británica de Siemens hace las reparaciones y el mantenimiento de los motores del gasoducto. "¿Tenemos la culpa? Que piensen en quién tiene la culpa. Que no nos culpen a nosotros de sus propios errores", recalcó.

Putin ha enfatizado en que tanto el gigante gasístico ruso Gazprom como Rusia han cumplido y seguirán cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales. "Nunca ha habido fallas aquí y nunca las habrá", ha añadido. A juicio del presidente ruso, Europa quiere desviar la culpa a Moscú "para protegerse de la indignación de sus propios ciudadanos" por la crisis energética. "Este es otro intento de trasladar el problema o el dolor de cabeza de los enfermos a los sanos. La crisis energética en Europa no comenzó con el inicio de una operación militar especial (en Ucrania), sino mucho antes", sostuvo.

Respecto al desbloqueo de los puertos ucranianos para facilitar las exportaciones de grano, Putin confía en que gran parte de esa mercancía llegue a los países más pobres. "Esperemos que una parte significativa (del grano) vaya finalmente a los países más pobres a través del programa de alimentos de la ONU, aunque hasta el momento esto no se haya logrado", dijo Putin en reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Asimismo, agradeció a Erdogan por su aporte a la realización del pacto sobre la exportación del grano.

Putin ha defendido que Rusia también exporta grandes cantidades de cereales y señala que parte de esta producción podría ser suministrada a países del mundo a través del país otomano. "Turquía es un socio fiable en este sentido y puede garantizar las entregas a países del mundo”, señala. Esto incluye a los países de Asia, África y América Latina, porque se trata de los principales mercados de suministro del grano ruso.

Horas antes Erdogan defendió el suministro del cereal ucraniano a los países africanos a través del mar Negro en el marco del acuerdo internacional firmado en Estambul. "Intentamos centrar nuestra atención en que el grano ucraniano llegue a nuestros hermanos y hermanas, especialmente en África, y, en particular, a aquellos que más lo necesitan", dijo el líder turco en Samarcanda. La pasada semana el jefe del Kremlin denunció que los barcos con grano que salen de Ucrania "no van a los países más pobres, sino a Europa", palabras que fueron corroboradas poco después por el propio Erdogan, pero refutadas categóricamente por Kiev. Ucrania mantiene que desde la puesta en marcha del acuerdo han salido barcos con grano hacia puertos de Egipto, Yemen, Israel, Irán, India, China, la República de Corea, Libia, Somalia, Sudán, Yibuti, Turquía y países de la Unión Europea.