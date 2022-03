"Será peor que Chernobyl": qué pasa si explota la central nuclear de Ucrania

El ejército de Rusia no cesa en su invasión a Ucrania, mientras que uno de los ataques de las últimas horas tiene en vilo a la comunidad internacional. Y es que los bombardeos, que siguen siendo constantes una semana después, han alcanzado Zaporiyia, la que es la mayor central nuclear del país. Los bomberos ucranianos ya han conseguido sofocar el incendio provocado, pero el peligro de radiación es evidente y ya han advertido de ello los portavoces y ministros del país. Una situación que ha avivado los fantasmas de lo ocurrido en Chérnobyl hace 36 años.

"El combustible nuclear está dentro del reactor atómico. Todavía no se ha descargado. Además, hay una piscina de recarga y almacenamiento de combustible nuclear en la sala central que también contiene uranio y conjuntos de combustible", ha explicado el portavoz de la central, Andrii Tuz al tiempo que ha enfatizado y recalcado el serio peligro que supondría que se rompiera la cubierta sellada.

Si bien es cierto que actualmente la medición de la radiación es "actualmente normal", según afirmó el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleba, el ejército ruso la bombardea "desde todos los lados". De acabar con ella, el ataque a buen seguro supondría un antes y un después en la guerra: "Si explota será diez veces más grande que Chernobyl en 1986", alertó Kuleba. "Los rusos deben cesar el fuego inmediatamente, permitir el acceso a los bomberos y crear una zona de seguridad".

⚠️AHORA | Fuerte Ataque militar en la Planta Nuclear Zaporizhzhia -Ucrania, (es la planta nuclear más grande de Ucrania y Europa). El ataque ruso podría generar graves problemas. pic.twitter.com/BBSDHTkXx2 — Sismologia Mundial (@SismoMundial) March 4, 2022

El desastre de Chernobyl

No solo el portavoz de la central, también el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ha instado al ejército ruso a frenar sus ataques sobre la planta en Enerhodar, recordando y advirtiendo sobre lo acontecido en Chernobyl, cuyas consecuencias sanitarias y económicas fueron devastadoras.

Ocurrió el 26 de abril de 1986, en plena Guerra Fría, cuando una cadena de errores en la sala de control de reactor número cuatro de la Central Nuclear V.I Lenin ocasionó el mayor accidente nuclear de la historia que dejó la región de Prípiat -en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia- en una zona de exclusión, debido al alto nivel de radiación que todavía hoy, casi cuarenta años después, permanece en el ambiente.

El accidente se cobró la vida de treinta personas, mientras que las víctimas de lo que luego supuso la radiación se cuentan por miles, aunque no hay cifras concretas dado que es imposible calcular el alcance real. Se llegaron a contaminar hasta 142.000 kilómetros cuadrados en Ucrania, Bielorrusia y parte de Rusia debido a que la estructura estuvo ardiendo durante casi dos semanas.

Tal y como explica National Geographic, en su especial en el que cuenta las consecuencias del ataque y la historia de algunas víctimas, la lluvia radiactiva fue 400 veces superior a la que se liberó en Hiroshima. Esto supuso la expulsión de 300.000 personas de sus hogares y generó una epidemia infantil de cáncer de tiroides. Un informe de 2005 llegó a cifrar en 4.000 vidas perdidas por Chernobyl hasta la fecha. ¿Las consecuencias económicas? Cientos de miles de millones en pérdidas.

Cómo afectó a Europa... y a España

Otra forma sencilla de explicar el alcance del accidente de Chernobyl es la siguiente: en 2022 todavía hay muchos problemas de salud en los habitantes de alrededor, cuyas enfermedades se siguen asociando a los altos niveles de radiación. Por no hablar, como decíamos, de Prípiat que hoy es una ciudad fantasma. En 2018, el New York Times informó que, incluso a más de 200 kilómetros de distancia de la zona de la explosión, la tierra seguía contaminada... y se estima que hasta 2040 no será habitable.

La nube radiactiva de Chernobyl se fue expandiendo por toda Europa, confinando a gran parte de la población en sus casas, ante el serio peligro que corrían si se exponían a esos niveles tan altos de toxicidad. El Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear de Francia publicó un vídeo en 2016 que muestra las cruentas consecuencias del desastre.

España y Portugal fueron los 'únicos' que se salvaron de la nube tóxica, tal y como se aprecia en el vídeo, aunque estuvo muy cerca de las Islas Baleares. Pese a todo, en España se llegaron a detectar bajos niveles de radiación días después. En cualquier caso, no hizo falta tomar medidas de seguridad, ya que los niveles se mantuvieron, más o menos, dentro de la normalidad.

El resto de Europa sí que sufrió más las consecuencias de Chernobyl: en Francia e Italia estuvieron durante días sin salir de casa y se pidió a sus habitantes reducir, o más bien, suprimir el consumo de fruta y verdura por temor a que estuviera contaminada. En Reino Unido llegaron a sacrificar animales.